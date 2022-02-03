Шойгу: Переброска войск на учения в Беларусь организована блестяще

Министр обороны РФ Сергей Шойгу высоко оценил ход переброски российских войск на совместные с Беларусью учения "Союзная решимость-2022".

"Все организовано таким образом, что сегодня есть даже резервы. То есть все организовано просто блестяще. Есть еще возможности по дополнительному приему техники", - заявил министр в четверг в Минске на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Шойгу напомнил, что передислокация больших группировок российских войск и техники почти на 10 тысяч километров близка к завершению.

"Мы сегодня проведем большую инспекцию того, что на этом этапе подготовки к учениям сделано, что предстоит сделать", - доложил министр президенту Лукашенко. Он также позитивно оценил то, как была развернута большая сеть для приема нашей группировки. Глава Беларуси с оценками Шойгу полностью согласился. "Нам совсем немного осталось времени по передислокации войск из Российской Федерации. У нас тут проблем абсолютно нет. Все, что спланировано с нашей стороны, фактически реализовано. Думаю, что где-то с 10-го числа мы начнем активную фазу этих мероприятий", - сказал Лукашенко.

Проверку сил реагирования Союзного государства Россия и Беларусь проводят в два этапа. На первом этапе - до 9 февраля - осуществляется передислокация наших частей на территорию соседней страны и идет создание группировок войск. На втором - с 10 по 20 февраля - на пяти военных полигонах и четырех аэродромах в Беларуси пройдут совместные учения "Союзная решимость-2022". Их цель - отработать вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государств.

В маневрах задействуют почти все Вооруженные силы РБ, воинские части Восточного военного округа, ВКС и ВДВ России. На эти маневры в Беларусь уже прилетели наши истребители Су-35. Кроме того, в республику перебрасывают системы ПВО большой дальности С-400 "Триумф" и комплексы ПВО малой дальности "Панцирь-С".

Напомним, что ранее в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетел в Минск, чтобы со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным проверить, как в ходе проверки сил реагирования Союзного государства военнослужащие двух стран выполняют поставленные перед ними задачи. В Минобороны России сообщили, что Шойгу также заслушает доклады командования российской группировки о подготовке к совместным учениям "Союзная решимость - 2022".

Помимо встречи с президентом Беларуси, у Шойгу запланированы поездка на мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" и возложение венка к Вечному огню.