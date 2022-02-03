Шойгу: Войсковую группировку Беларуси перебросят в Россию на учения "Восток-2022"

В России высоко оценивают решимость Беларуси противостоять деструктивной линии Запада и готовность к формированию единого оборонного пространства в границах Союзного государства, заявил в четверг в Минске на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В этом можете всегда рассчитывать на нашу твердую поддержку", - добавил он.

По его словам, солидарное взаимодействие двух стран, а также стремление максимально оперативно и эффективно оказать помощь союзнику были наглядно продемонстрированы в ходе совместной миротворческой операции в Казахстане. "Это - свидетельство того, что усилия по созданию целостной системы безопасности дают результаты", - подчеркнул Шойгу.

Миротворческую операцию государств ОДКБ в Казахстане он назвал очень своевременной. "Вы совершенно правильно отметили, что январь заставил нас начать все эти учения, проверки и совместную работу гораздо раньше, - и это был Казахстан. И, конечно, благодаря оперативной работе наших президентов - и вас, и Владимира Владимировича Путина, и ваших коллег по ОДКБ, конечно, - эту операцию удалось провести в самые короткие, сжатые сроки.

И, как сегодня уже показывает жизнь - очень своевременно", - обратился министр к президенту Лукашенко.

Опыт подобной передислокации войск военные двух стран собираются использовать на предстоящих в этом году стратегических учениях "Восток-2022". "То, что касается наших учений. У нас впереди по этому году более 20 мероприятий. И если на учениях "Союзная решимость-2022" мы с востока перебрасывали войска сюда, к западным границам Содружества, то учения "Восток-2022" будут на востоке. И по вашему решению министерство обороны, вооруженные силы Беларуси будут участвовать в этих учениях - большая группировка. Теперь им предстоит на 10 тысяч километров перебраться туда", - сказал Шойгу президенту республики.

В разговоре с Лукашенко министр обороны РФ также отметил важность создания совместных российско-белорусских учебных центров. "Учебные центры - идея, которая была озвучена вами и поддержана нашим президентом, - мы ее реализовали, - сказал Шойгу. - Сегодня совместный учебный центр создан. Я здесь акцентирую внимание, потому что основная идея была, чтобы это был совместный центр. Чтобы вместе летали, вместе охраняли воздушное пространство".