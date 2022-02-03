Швеция отменит все ограничения против COVID-19

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон объявила об отмене с 9 февраля всех ограничений, действующих в стране из-за ситуации с пандемией коронавируса. В частности, запреты касались времени работы заведений общественного питания и проведения мероприятий с количеством участников более 500 человек.

По мнению чиновника, обстановка в стране стабилизировалась и COVID-19 больше не является "социально опасным заболеванием". "Пришло время снова открыть Швецию. Можно сказать, что уровень заболеваемости еще некоторое время будет оставаться высоким, но, насколько мы можем судить, все худшие последствия пандемии уже позади", - отметила Андерсон. По последним данным, в Швеции полностью вакцинировано от коронавируса более 83% населения старше 12 лет.

Другие страны европейского континента также постепенно отказываются от запретов. Так, Дания с 1 февраля отменила все антиковидные ограничения, а Норвегия вернется к "доковидному" образу жизни с 17 февраля.