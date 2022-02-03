Спасение танка Merkava из грязевого плена показали на видео

В ходе учений Армии обороны Израиля один из принимавших в них участие танков Merkava Mk.4М завяз в грязевой ловушке чуть ли не по самую башню. Видео с этим инцидентом в минувшую среду было опубликовано в социальных сетях.

נס גלוי pic.twitter.com/FBjWh3Fybx — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) February 2, 2022

Механик-водитель в ходе маневрирования на местности въехал на небольшой пригорок и, судя по всему, не заметил глубокую яму или заброшенный капонир. Хорошо, что башня была повернута вправо, в результате ствол 120-мм орудия не воткнулся в землю.

После танк проехал по инерции некоторое расстояние вперед, еще больше увязая в мокром грунте. Казалось бы, задача по освобождению из плена 70-тонного монстра является очень трудной - лопаты здесь уж точно не помогут. Поэтому срочно пришлось вызывать бронированную "скорую помощь" - другого тяжеловеса, бронированную ремонтно-эвакуационную машину на базе бронетранспортера Namer. От нее были протянуты тросы, благодаря которым через несколько минут Merkava оказалась на твердой поверхности.

Эксперты, следящие за военными новостями, отмечают, что различные инциденты с этими боевыми машинами случаются довольно часто: происходят опрокидывания, пожары, происшествия во время стрельб. Однако все объясняется интенсивной подготовкой личного состава и участием в многочисленных боевых операциях.

В настоящее время Merkava Mk.4М считаются одними из лучших серийных зарубежных танков. Они значительно превосходят египетские M1А1 Abrams или иорданские Challenger 1. На равных конкурировать с ним могут только сирийские Т-90А или поставленные из Объединенных Арабских Эмиратов Хашимитскому королевству французские AMX-56 Leclerc.

Израильские инженеры и конструкторы создали для "Колесниц" (а именно так переводится название танка) комплексы активной защиты Trophy, уже прошедшие проверку в реальных боях. Они оснащены самой передовой электроникой, позволяющей задействовать их в любое время суток. В то же время сообщалось о проблемах с 1500-сильным двигателем и ухудшением характеристик подвижности и проходимости из-за массы, превысившей 70000 кг.

Что же касается БРЭМ на базе тяжелого БТР, то и здесь израильтянам удалось создать образец техники, отвечающий самым высоким стандартам. Правда, он все же уступает российской Т-16, однако та пока только проходит испытания.