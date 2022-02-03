США начали переброску воинского контингента в Европу

Первые военные самолеты начали переброску дополнительных американских войск в Европу, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS. Порядка двух тысяч военнослужащих вылетели с базы Форт-Брэгг (штат Северная Каролина).

Ожидается, что около 1,7 тысячи человек будут дислоцированы в Польше, а еще 300 - в Германии. Ранее планировалось разместить часть контингента еще и на территории Румынии.

Напомним, что днем ранее Пентагон анонсировал переброску дополнительных воинских подразделений, мотивируя это якобы "угрозой российского вторжения на Украину". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные заявления "пустым и безосновательным нагнетанием напряженности".