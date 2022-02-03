Постановление губернатора Ставропольского края от 2 февраля 2022 года № 32 "О внесении изменений в пункты 15 и 16 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г. № 245 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 18 июня 2020 г. № 251, от 26 июня 2020 г. № 269, от 09 июля 2020 г. № 286, от 21 июля 2020 г. № 298, от 30 июля 2020 г. № 317, от 31 июля 2020 г. № 319, от 06 августа 2020 г. № 326, от 20 августа 2020 г. № 349, от 24 августа 2020 г. № 356, от 31 августа 2020 г. № 367, от 02 сентября 2020 г. № 374, от 15 октября 2020 г. № 432, от 23 октября 2020 г. № 442, от 30 октября 2020 г. № 452, от 03 ноября 2020 г. № 458, от 12 ноября 2020 г. № 474, от 26 ноября 2020 г. № 490, от 08 декабря 2020 г. № 522, от 11 декабря 2020 г. № 532, от 15 января 2021 г. № 8, от 29 января 2021 г. № 24, от 04 февраля 2021 г. № 30, от 12 февраля 2021 г. № 61, от 02 марта 2021 г. № 86, от 02 марта 2021 г. № 87, от 02 марта 2021 г. № 88, от 03 марта 2021 г. № 90, от 03 марта 2021 г. № 91, от 15 апреля 2021 г. № 170, от 29 апреля 2021 г. № 186, от 21 мая 2021 г. № 208, от 28 мая 2021 г. № 230, от 22 июня 2021 г. № 262, от 28 июля 2021 г. № 309, от 02 августа 2021 г. № 315, от 01 сентября 2021 г. № 358, от 06 сентября 2021 г. № 371, от 13 сентября 2021 г. № 375, от 29 сентября 2021 г. № 410, от 18 октября 2021 г. № 428, от 26 октября 2021 г. № 452, от 09 ноября 2021 г. № 487, от 07 декабря 2021 г. № 535 и от 26 января 2022 г. № 25) следующие изменения:

1.1. В пункте 15:

1.1.1. Подпункт 15.7 изложить в следующей редакции:

"15.7. Руководителям государственных образовательных организаций Ставропольского края, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного, высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования (за исключением образовательных организаций, указанных в подпунктах 15.71 и 15.72 настоящего пункта), обеспечить реализацию указанных образовательных программ с возможностью посещения обучающимися образовательных организаций.".

1.1.2. Дополнить подпунктом 15.71 следующего содержания:

"15.71. Руководителям государственных общеобразовательных организаций Ставропольского края, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечить для обучающихся 1-8 классов реализацию образовательных программ начального общего, основного общего образования с использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее - дистанционные образовательные технологии), с 03 февраля по 09 февраля 2022 года включительно.".

1.1.3. Дополнить подпунктом 15.72 следующего содержания:

"15.72. Руководителям государственных образовательных организаций Ставропольского края, реализующих образовательные программы дополнительного образования, обеспечить реализацию данных образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий с 03 февраля по 16 февраля 2022 года включительно.".

1.1.4. В подпункте 15.9 слова "с 26 декабря 2021 года по 09 января 2022 года включительно" заменить словами "с 10 февраля по 16 февраля 2022 года включительно".

1.2. В пункте 16:

1.2.1. Подпункт 16.5 изложить в следующей редакции:

"16.5. Руководителям федеральных, муниципальных и частных образовательных организаций, расположенных на территории Ставропольского края, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного, высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования (за исключением образовательных организаций, указанных в подпунктах 16.51 и 16.52 настоящего пункта), обеспечить реализацию указанных образовательных программ с возможностью посещения обучающимися образовательных организаций.".

1.2.2. Дополнить подпунктом 16.51 следующего содержания:

"16.51. Руководителям муниципальных и частных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ставропольского края, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечить для обучающихся 1 - 8 классов реализацию образовательных программ начального общего, основного общего образования с использованием дистанционных образовательных технологий с 03 февраля по 09 февраля 2022 года включительно.".

1.2.3. Дополнить подпунктом 16.52 следующего содержания:

"16.52. Руководителям федеральных, муниципальных и частных образовательных организаций, расположенных на территории Ставропольского края, реализующих образовательные программы дополнительного образования, обеспечить реализацию данных образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий с 03 февраля по 16 февраля 2022 года включительно.".

1.2.4. В подпункте 16.12 слова "с 26 декабря 2021 года по 09 января 2022 года включительно" заменить словами "с 10 февраля по 16 февраля 2022 года включительно".

1.2.5. В подпункте 16.13 слова "с 26 декабря 2021 года по 09 января 2022 года включительно" заменить словами "с 10 февраля по 16 февраля 2022 года включительно".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Коваленко Ю.М.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Ставропольского края, заместитель председателя Правительства Ставропольского края, руководитель аппарата Правительства Ставропольского края И.О.Бабкин







