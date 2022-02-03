Стратегические бомбардировщики Ту-95 выполнили плановый полет над океаном

Более 15 часов провели в воздухе два стратега Ту-95 в ходе планового патрулирования Заполярья и Атлантического океана.
Как рассказали в Минобороны России, ракетоносцы выполнили полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и северо-восточной части Атлантического океана. В ходе полета экипажи самолетов Ту-95 отработали дозаправку топливом в воздухе. Прикрывали ракетоносцы экипажи сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31 Северного флота.
В военном ведомстве уточнили, что на отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании. Стратеги Ту-95МС, которые в НАТО прозвали Bear - "Медведь", считаются самыми скоростными в мире турбовинтовыми самолетами-ракетоносцами. Самолеты способны пролететь порядка 10 тысяч километров с 12 тоннами бомбовой нагрузки на борту.
Практически в то же время над Атлантикой проводили тренировки "братья-близнецы" Ту-95МС - два противолодочных самолета Ту-142 морской авиации Северного флота. "Убийцы субмарин" выполнили полет в район Северо-Восточной Атлантики для проведения учений по поиску и обнаружению подводных лодок. Самолеты взлетели с аэродрома Кипелово под Вологдой и взяли курс на Баренцево море. Затем летчики пролетели над Норвежским морем и вышли в район выполнения задач. Во время полета над Баренцевым морем Ту-142 сопровождала пара истребителей-перехватчиков МиГ-31.
За российскими противолодочниками также внимательно наблюдали самолеты НАТО.
На разных этапах полета самолеты Ту-142 сопровождали истребители ВВС Норвегии и ВВС Великобритании.
Российская дальняя авиация регулярно совершает полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. В назначенном районе самолеты провели поиск подводных лодок условного противника.
Кроме того, были проведены тренировки по полетам над безориентирной местностью и пилотирование в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации. Также были отработаны вопросы взаимодействия с отрядами кораблей ВМФ России, находящимися в Северо-Восточной Атлантике.
Как заявили в Мминобороны РоссииФ, все полеты дальней авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
В январе-феврале этого года минобороноы проводит масштабные учения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России.
Как заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу, эти маневры направлены на отработку защиты национальных интересов в Мировом океане и отражениею военных угроз с морских и океанских направлений.
Всего к учениям привлекается более 140 боевых кораблей и судов обеспечения. Кроме того, в них задействованоы свыше 60 самолетов и вертолетов.