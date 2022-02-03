Стратегические бомбардировщики Ту-95 выполнили плановый полет над океаном

Два стратегических бомбардировщика Ту-95 Воздушно-космических сил России провели полет над нейтральными водами в Арктике и Северной Атлантике.

В ходе полета над Арктикой и Атлантикой экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95 МС отработали дозаправку топливом в воздухе. Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Более 15 часов провели в воздухе два стратега Ту-95 в ходе планового патрулирования Заполярья и Атлантического океана.

Как рассказали в Минобороны России, ракетоносцы выполнили полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и северо-восточной части Атлантического океана. В ходе полета экипажи самолетов Ту-95 отработали дозаправку топливом в воздухе. Прикрывали ракетоносцы экипажи сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31 Северного флота.

В военном ведомстве уточнили, что на отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании. Стратеги Ту-95МС, которые в НАТО прозвали Bear - "Медведь", считаются самыми скоростными в мире турбовинтовыми самолетами-ракетоносцами. Самолеты способны пролететь порядка 10 тысяч километров с 12 тоннами бомбовой нагрузки на борту.

Практически в то же время над Атлантикой проводили тренировки "братья-близнецы" Ту-95МС - два противолодочных самолета Ту-142 морской авиации Северного флота. "Убийцы субмарин" выполнили полет в район Северо-Восточной Атлантики для проведения учений по поиску и обнаружению подводных лодок. Самолеты взлетели с аэродрома Кипелово под Вологдой и взяли курс на Баренцево море. Затем летчики пролетели над Норвежским морем и вышли в район выполнения задач. Во время полета над Баренцевым морем Ту-142 сопровождала пара истребителей-перехватчиков МиГ-31.

За российскими противолодочниками также внимательно наблюдали самолеты НАТО.

На разных этапах полета самолеты Ту-142 сопровождали истребители ВВС Норвегии и ВВС Великобритании.

Российская дальняя авиация регулярно совершает полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. В назначенном районе самолеты провели поиск подводных лодок условного противника.

Выполняя плановое патрулирование, экипажи стратегических бомбардировщиков Ту-95 провели в воздухе около 15 часов. Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Кроме того, были проведены тренировки по полетам над безориентирной местностью и пилотирование в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации. Также были отработаны вопросы взаимодействия с отрядами кораблей ВМФ России, находящимися в Северо-Восточной Атлантике.

Как заявили в Мминобороны РоссииФ, все полеты дальней авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95 сопровождали истребители Eurofighter Typhoon Военно-воздушных сил Великобритании

В январе-феврале этого года минобороноы проводит масштабные учения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России.

Как заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу, эти маневры направлены на отработку защиты национальных интересов в Мировом океане и отражениею военных угроз с морских и океанских направлений.

Всего к учениям привлекается более 140 боевых кораблей и судов обеспечения. Кроме того, в них задействованоы свыше 60 самолетов и вертолетов.