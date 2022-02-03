Суд запретил наказывать задним числом нарушителей карантина и безмасочников

Новости

Новая Зеландия полностью откроет свои границы не раньше октября 18:06
Онлайн-кинотеатр Netflix представил программу фильмов на 2022 год 18:00
Минсельхоз планирует направить 2,5 млрд рублей на производство хлеба 17:57
Эпидемиолог Фаворов назвал уровень смертности при "омикроне" 17:54
Путин пожелал успехов и удачи российским и аргентинским атлетам на Олимпиаде в Пекине 17:51
Акции Meta рухнули на 26%, компания "просела" на 240 млрд долларов 17:49
В Совфеде оценили решение МИД по Deutsche Welle 17:48
Синоптик объяснил появление "ложного солнца" в Москве 17:46
Путин: Росатом готов предложить Аргентине помощь в развитии энергетики 17:37
Пациенты с ОРВИ и COVID-19 могут получить телемедконсультацию поликлиники 17:25
Глава МИД КНР заявил о готовности Китая укреплять сотрудничество с Россией 17:19
Тамбовский студент получил восемь лет за подготовку теракта 17:18
Собянин прокомментировал получение Москвой первого места в двух номинациях ООН 16:50
Москва закрывает корпункт Deutsche Welle в ответ на меры Германии против RT DE 16:36
Поздняков: В церемонии открытия примут участие около 80 спортсменов из команды ОКР 16:33
Байден заявил об уничтожении в Сирии главаря ИГ Абу аль-Курайши 16:30
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман госпитализирован 16:24
В Ульяновской области представили нового начальника УМВД 16:24
Самолеты РФ и Беларуси нанесли совместный ракетный удар в рамках учений 16:22
Фильм о поэтессе Нике Турбиной - в конкурсе престижного американского кинофестиваля 16:15
Пропавший член экипажа аварийного судна в Баренцевом море погиб 16:08
Постпред РФ Лукашевич призвал ОБСЕ отреагировать на запрет RT DE в Германии 16:07
Знаменосец на ОИ Фаткулина: Когда узнала, чуть ноги не подкосились 16:03
Министры обороны РФ и Беларуси оценили совместные действия войск на полигоне "Брестский" 16:01
ВЦИОМ: Две трети россиян будут следить за Играми в Пекине 15:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
03.02.2022 17:39
Рубрика: Власть

Суд запретил наказывать задним числом нарушителей карантина и безмасочников

Текст: Владислав Куликов
Первый кассационный суд общей юрисдикции сделал принципиально важное разъяснение: если нарушителя санитарных ограничений не успели наказать до отмены жестких мер, то дело надо закрывать. Задним числом ни безмасочника, ни нарушителя карантина наказывать нельзя. По словам юристов, аннулируются в таком случае и штрафы, которые на момент отмены норм не были оплачены.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

В своем обзоре судебной практики третья инстанция привела в пример историю некоего Л., жителя Липецка. Он весной 2020 года вышел из дома во время действия жесткого карантина. Однако уже через несколько дней жесткие ограничения были сняты.

Фото: Александр Корольков
Кассационный суд объяснил, когда "шпионские" игрушки подсудны

Любопытно, что заседание суда первой инстанции по делу гражданина прошло в день снятия карантина. Но его все равно наказали. И это было ошибкой. Первый кассационный суд объяснил: в случае отмены строгих правил надо прекращать и производство по делу. Как сообщил заведующий бюро адвокатов "Де-юре", почетный адвокат России Никита Филиппов, только за 2020 год по стране было более миллиона эпизодов привлечения граждан к ответственности по статье 20.6.1 КоАП "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". По ней наказывают не только нарушителей карантина, но и, кстати, безмасочников.

По словам адвоката, кассационный суд напомнил правовую позицию, высказанную Верховным судом России.

"Закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу", - подчеркивает Никита Филиппов.

Иными словами, как только правила разрешат гулять без масок, то тут же будут сняты претензии к тем, кто раньше засветился с открытым лицом. Впрочем, это не повод нарушать правила здесь и сейчас. Мы не знаем, когда их отменят. А штрафы надо платить сразу, и оплаченное никто не вернет.

"Если назначенное наказание уже было исполнено - административный штраф оплачен, то административное производство прекращению не подлежит, оплаченный штраф остается у государства и у гражданина не появляется право требовать возврата уплаченных денег", - говорит Никита Филиппов.

Фото: Владимир Аносов
Кассационный суд обязал ГАИ разъяснять водителям-нарушителям их права

Но и специально затягивать с оплатой не стоит. Ведь за неоплату штрафа в срок предусмотрено отдельное наказание, и оно точно не сгорит.

"Мы не советовали бы затягивать оплату штрафа в ожидании снятия ограничений. Но о возможности прекращения административного производства, если сроки по уплате штрафа не нарушены и он не оплачен, все же стоит помнить и в случае необходимости применять в суде", - сказал адвокат.

Власть Работа власти Судебная система

Главное сегодня

Правительство РФ выплатит по 4 млн рублей за золотую медаль на Олимпиаде
Собянин прокомментировал получение Москвой первого места в двух номинациях ООН
Еврокомиссия назвала условие получения россиянами европейского ковид-сертификата
Генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить рост стоимости тестов на COVID-19
За сутки в России госпитализировали 17 792 человека с COVID-19
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году