Суд запретил наказывать задним числом нарушителей карантина и безмасочников

Первый кассационный суд общей юрисдикции сделал принципиально важное разъяснение: если нарушителя санитарных ограничений не успели наказать до отмены жестких мер, то дело надо закрывать. Задним числом ни безмасочника, ни нарушителя карантина наказывать нельзя. По словам юристов, аннулируются в таком случае и штрафы, которые на момент отмены норм не были оплачены.

В своем обзоре судебной практики третья инстанция привела в пример историю некоего Л., жителя Липецка. Он весной 2020 года вышел из дома во время действия жесткого карантина. Однако уже через несколько дней жесткие ограничения были сняты.

Любопытно, что заседание суда первой инстанции по делу гражданина прошло в день снятия карантина. Но его все равно наказали. И это было ошибкой. Первый кассационный суд объяснил: в случае отмены строгих правил надо прекращать и производство по делу. Как сообщил заведующий бюро адвокатов "Де-юре", почетный адвокат России Никита Филиппов, только за 2020 год по стране было более миллиона эпизодов привлечения граждан к ответственности по статье 20.6.1 КоАП "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". По ней наказывают не только нарушителей карантина, но и, кстати, безмасочников.

По словам адвоката, кассационный суд напомнил правовую позицию, высказанную Верховным судом России.

"Закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу", - подчеркивает Никита Филиппов.

Иными словами, как только правила разрешат гулять без масок, то тут же будут сняты претензии к тем, кто раньше засветился с открытым лицом. Впрочем, это не повод нарушать правила здесь и сейчас. Мы не знаем, когда их отменят. А штрафы надо платить сразу, и оплаченное никто не вернет.

"Если назначенное наказание уже было исполнено - административный штраф оплачен, то административное производство прекращению не подлежит, оплаченный штраф остается у государства и у гражданина не появляется право требовать возврата уплаченных денег", - говорит Никита Филиппов.

Но и специально затягивать с оплатой не стоит. Ведь за неоплату штрафа в срок предусмотрено отдельное наказание, и оно точно не сгорит.

"Мы не советовали бы затягивать оплату штрафа в ожидании снятия ограничений. Но о возможности прекращения административного производства, если сроки по уплате штрафа не нарушены и он не оплачен, все же стоит помнить и в случае необходимости применять в суде", - сказал адвокат.