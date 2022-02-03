Метеорит с Марса оказался свидетелем смертоносной астероидной бомбежки

Геологи изучили марсианский метеорит Северо-Западная Африка 7034 (NWA 7034) и обнаружили первые свидетельства сильного повреждения, вызванное столкновением с астероидом. Открытие имеет значение для понимания того, когда на Марсе потенциально могла существовать жизнь.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances и посвящено изучению в марсианском метеорите частиц циркона, которые указывают на мощное ударное воздействие.

NWA 7034 - редкий образец с поверхности Марса, ему 4,45 миллиарда лет. Его описывают как совокупность затвердевших обломков горных пород и минералов, в основном, базальта. У него обнаружили корку плавления и деформацию высокого давления. Характер повреждений - срастание нескольких кристаллов, говорит о том, что на них повлияли под сильнейшим давлением, будто вбили друг в друга.

По словам ученых, появление цирконов свидетельствует о крупных столкновениях с ранним Марсом и имеет значение для обитаемости молодой планеты. Предыдущие исследования циркона в марсианских метеоритах предполагали, что условия, подходящие для жизни, могли существовать 4,2 миллиарда лет назад на основании отсутствия окончательных ударных повреждений. Но и в последствии Марс продолжил подвергаться бомбардировке таких масштабов, которые на Земле вызывают массовые вымирания.

Таким образом, жизнь могла возникнуть позже, чем считалось ранее, и, возможно, она совпала со временем существования на планете воды (3,7-3,9 миллиона лет назад).