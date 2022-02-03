Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS

Метеорит с Марса оказался свидетелем смертоносной астероидной бомбежки

Фото: NASA
Фото: NASA

Геологи изучили марсианский метеорит Северо-Западная Африка 7034 (NWA 7034) и обнаружили первые свидетельства сильного повреждения, вызванное столкновением с астероидом. Открытие имеет значение для понимания того, когда на Марсе потенциально могла существовать жизнь.

Фото: I. Heywood / South African Radio Astronomy Observatory
Астрономы показали снимки Млечного пути с черной дырой в центре

Исследование опубликовано в журнале Science Advances и посвящено изучению в марсианском метеорите частиц циркона, которые указывают на мощное ударное воздействие.

NWA 7034 - редкий образец с поверхности Марса, ему 4,45 миллиарда лет. Его описывают как совокупность затвердевших обломков горных пород и минералов, в основном, базальта. У него обнаружили корку плавления и деформацию высокого давления. Характер повреждений - срастание нескольких кристаллов, говорит о том, что на них повлияли под сильнейшим давлением, будто вбили друг в друга.

По словам ученых, появление цирконов свидетельствует о крупных столкновениях с ранним Марсом и имеет значение для обитаемости молодой планеты. Предыдущие исследования циркона в марсианских метеоритах предполагали, что условия, подходящие для жизни, могли существовать 4,2 миллиарда лет назад на основании отсутствия окончательных ударных повреждений. Но и в последствии Марс продолжил подвергаться бомбардировке таких масштабов, которые на Земле вызывают массовые вымирания.

Таким образом, жизнь могла возникнуть позже, чем считалось ранее, и, возможно, она совпала со временем существования на планете воды (3,7-3,9 миллиона лет назад).

Поделиться
Фото: NASA/JSC
#Просто космос

Вопрос затопления МКС будет приниматься на уровне правительств стран-партнеров

Фото: NOIRLab, NSF, AURA / J. da Silva
#Просто космос

Объявлено о существовании второго троянского астероида Земли

Фото: I. Heywood / South African Radio Astronomy Observatory
#Просто космос

Астрономы показали снимки Млечного пути с черной дырой в центре

Фото: NASA/SDO/AIA/LMSAL
#Наука ПРО #Просто космос

В Антарктиде найдены следы "космического шторма" 9200-летней давности

Фото: https://www.northwestern.edu/
#Просто космос

В центре Млечного Пути астрономы обнаружили около 1000 загадочных нитей

Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS
#Просто космос

Разведчик NASA нашел на Марсе доказательства существования рек

Фото: pixabay
#Просто космос

Астрономы обнаружили странный объект с невероятно мощным излучением