"Умных" счетчиков придется ждать полгода

C января нынешнего года жителям должны устанавливать только "умные" счетчики электроэнергии. Однако могут пока и не установить - приборы в дефиците.

Сейчас в России производится 3,5-4 млн счетчиков в год, а до 2030 года потребность российского рынка оценивается примерно в 5 млн счетчиков ежегодно, говорит исполнительный директор компании "Аппаратно-программные комплексы и системы управления ТЭК" "Консорциум" Сергей Алексеев.

При необходимости мощности могут быть увеличены, отмечает он: "Проблема исключительно в переходе на счетчики, спроектированные на основе отечественной компонентной базы. Приборы должны быть включены в реестр, и пока в этом реестре только один производитель. Но по экспертным оценкам, в течение 2022 года еще не менее 4-5 игроков смогут перевести свои изделия на российскую электронную компонентную базу, следовательно, вопрос в течение года, мы надеемся, снимется". В минпромторге сообщили, что со второго полугодия 2022 года отечественные предприятия смогут производить в месяц до 350 тысяч приборов учета, соответствующих уровню локализации.

С июля 2020 года установка, поверка и замена электросчетчиков стала обязанностью не жителей, а поставщиков электроэнергии. С 2022 года жителям должны безвозмездно устанавливать приборы с минимальным набором функций интеллектуальных систем учета. Полноценно "умный" учет должен был заработать в 2023 году.

Если энергетики вовремя не установили счетчик, жители в будущем смогут потребовать перерасчета платы за свет в меньшую сторону. Однако в январе правительство отложило введение этого порядка с 2023 на 2024 год. Также на два года - до 2025 года - продлена возможность проведения поверки квартирных приборов учета вместо их замены. В минэнерго объясняют это тем, что кроме приборов, срок эксплуатации которых подойдет к концу в 2022 году, энергетикам придется установить дополнительный объем приборов учета, накопившийся за прошлые годы. Которые ранее должны были заменить, но не заменили жители. Уже известно, что в 2022-2023 годах подлежат установке более 8,5 млн счетчиков.

В Кодексе об административных правонарушениях тем не менее есть наказание для электросетей, просрочивших замену счетчика: организацию могут оштрафовать на сумму до 100 тысяч рублей. Жители могут пожаловаться на энергетиков в жилинспекцию или прокуратуру.

За два года нужно заменить более 8,5 млн счетчиков

Однако Госдумой принят в первом чтении и, по-видимому, будет оперативно принят в целом законопроект о моратории на эти штрафы - их предполагается не взимать до начала 2024 года.