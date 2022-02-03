Уральская компания "Ниагара" поставила личный рекорд производительности

Крупнейшая на Южном Урале водная компания "Ниагара" без дополнительных вложений поставила личный рекорд производительности. Как и более трех тысяч предприятий, которые вошли в нацпроект "Производительность труда".

Еще пять тысяч компаний подали заявки. И у них все впереди. По итогам участия в нацпроекте на предприятиях время производства в среднем сокращается на 34 процента, выработка увеличивается на 46. В России работают 59 региональных центров компетенций, которые помогают компаниям.

После внедрения инструментов бережливого производства "Ниагара" увеличила выпуск напитков с 6-9 до 10,5 миллиона бутылок в месяц. Добиться прорыва удалось за счет сокращения времени на переналадку оборудования при переходе от выпуска одного напитка к другому. Эксперты центра компетенций нашли еще 70 "узких мест". Работа по их ликвидации продолжается. "После интенсивной работы с экспертами могу с уверенностью сказать, что нацпроект действительно эффективен, - рассказал гендиректор Олег Толмачев. - Мы улучшили показатели на 30-40 процентов".

Ставропольский пивоваренный завод, который выпускает и безалкогольные напитки, вступил в нацпроект в 2019 году. С того момента увеличился объем выпускаемой безалкогольной продукции, снизились производственные издержки.

Здесь работает самый мощный и крупный моечный комбайн, который позволяет использовать тару повторно. Специалисты компании изменили подачу моющих растворов и переналадили часть оборудования. И снизили время мойки на 15 процентов. И так - по остальным "узким местам".

136 миллиардов рублей - общий вклад участников нацпроекта "Производительность труда" в прирост ВВП

"Мы улучшили уход за оборудованием, внедрили инструменты его быстрой переналадки при поломках, - рассказали в компании. - Рабочие места организовали по системе 5С: совершенствование, стандартизация, систематизация, соблюдение чистоты и соблюдение порядка. Повысилась эффективность оборудования".

Нагрузка распределяется более равномерно - сотрудникам меньше приходится ходить, так как уменьшилось число избыточных операций. Сейчас на заводе автоматизировано большинство процессов.