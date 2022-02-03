Уральская компания "Ниагара" поставила личный рекорд производительности

Новости

В России планируют менять по 5% изношенных коммунальных сетей в год 21:10
Кадастровая палата займется кадастровыми работами 20:58
Путин поручил проработать уход от "скачка" налогов для крупного бизнеса 20:52
Минздрав зарегистрировал в России препарат от COVID-19 на основе молнупиравира 20:50
Путин обещал попробовать блины на Масленицу 20:44
Путин обещал подумать о расширении господдержки для франчайзи 20:29
В центре Москвы загорелся Богоявленский собор 20:27
Львова-Белова: В РФ острый дефицит специалистов для социальной адаптации детей 20:20
Эрдоган и Зеленский провели переговоры в Киеве 20:13
В Подмосковье загорелась крупная фабрика 20:13
Глава СПЧ: ПЦР-тесты и тесты на антитела должны быть бесплатными 20:07
Легойда: Верующие считают матерную брань греховной 20:04
Владелец сети Westfalika допустил фактический дефолт по облигациям 20:01
В Ростуризме обещают вдвое удешевить туры по России за счет чартеров 19:56
Главы МИД РФ и КНР высоко оценили состояние стратегического партнерства 19:52
Третьяк назвал задачи российских хоккеистов на Олимпиаде 19:51
В Петербурге избившего коллегу экс-полицейского отправили под домашний арест 19:49
Лавров и Ван И назвали бойкот ОИ доказательством попыток политизации спорта 19:48
Путин: Эксперимент с электронными рецептами дает хорошие результаты 19:41
В Африке распространяется подвид "омикрона", который трудно обнаружить 19:38
Путин поддержал идею отмены уголовного преследования заплативших недоимки 19:28
"Спартак" включил Николсона и Мартинса в заявку на Лигу Европы 19:23
Путин: Мы обязаны учитывать эпидситауцию, приглашая специалистов из-за рубежа 19:15
В ходе операции США по ликвидации главаря ИГ погибли дети 19:11
Петербургские ученые назвали дату пика заболеваемости COVID-19 19:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
03.02.2022 20:35
Рубрика: Экономика

Уральская компания "Ниагара" поставила личный рекорд производительности

Текст: Роман Кияшко, Михаил Пинкус
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8673)
Крупнейшая на Южном Урале водная компания "Ниагара" без дополнительных вложений поставила личный рекорд производительности. Как и более трех тысяч предприятий, которые вошли в нацпроект "Производительность труда".

Еще пять тысяч компаний подали заявки. И у них все впереди. По итогам участия в нацпроекте на предприятиях время производства в среднем сокращается на 34 процента, выработка увеличивается на 46. В России работают 59 региональных центров компетенций, которые помогают компаниям.

Фото: Татьяна Андреева
Волонтеры Урала ремонтируют квартиры фронтовиков и бывших узников концлагерей

После внедрения инструментов бережливого производства "Ниагара" увеличила выпуск напитков с 6-9 до 10,5 миллиона бутылок в месяц. Добиться прорыва удалось за счет сокращения времени на переналадку оборудования при переходе от выпуска одного напитка к другому. Эксперты центра компетенций нашли еще 70 "узких мест". Работа по их ликвидации продолжается. "После интенсивной работы с экспертами могу с уверенностью сказать, что нацпроект действительно эффективен, - рассказал гендиректор Олег Толмачев. - Мы улучшили показатели на 30-40 процентов".

Ставропольский пивоваренный завод, который выпускает и безалкогольные напитки, вступил в нацпроект в 2019 году. С того момента увеличился объем выпускаемой безалкогольной продукции, снизились производственные издержки.

Здесь работает самый мощный и крупный моечный комбайн, который позволяет использовать тару повторно. Специалисты компании изменили подачу моющих растворов и переналадили часть оборудования. И снизили время мойки на 15 процентов. И так - по остальным "узким местам".

136 миллиардов рублей - общий вклад участников нацпроекта "Производительность труда" в прирост ВВП

"Мы улучшили уход за оборудованием, внедрили инструменты его быстрой переналадки при поломках, - рассказали в компании. - Рабочие места организовали по системе 5С: совершенствование, стандартизация, систематизация, соблюдение чистоты и соблюдение порядка. Повысилась эффективность оборудования".

Нагрузка распределяется более равномерно - сотрудникам меньше приходится ходить, так как уменьшилось число избыточных операций. Сейчас на заводе автоматизировано большинство процессов.

Экономика Бизнес Крупные компании Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

Путин поручил подготовить предложения по программе утилизации автомобилей
Минздрав зарегистрировал в России препарат от COVID-19 на основе молнупиравира
Пенсионеры начали получать февральские пенсии с доплатой за январь
Собянин прокомментировал получение Москвой первого места в двух номинациях ООН
Байден заявил об уничтожении в Сирии главаря ИГ Абу аль-Курайши
Чем грозит России и миру побивший очередной рекорд госдолг США
В ФОМС рассказали, сколько стоит лечение COVID-19