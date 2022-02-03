В 2021 году сократился дефицит квартир

За 2021 год застройщики начали строительство 43,6 млн кв.м жилья. Это в 1,6 раза больше, чем годом ранее, подсчитали в ДОМ.РФ.

Объем запусков новых проектов на 15% превысил объемы вводов жилья в эксплуатацию. В результате объемы строящегося жилья на 1 января 2022 года достигли 96,4 млн кв.м и на 2,5% превысили прошлогодние показатели.

Самым успешным месяцем года стал декабрь, когда было сдано наибольшее количество жилплощади в многоэтажках - 6,7 млн кв.м. Таким образом за 2021 год было построено не менее 88,379 млн кв.м жилья (без учета декабрьских вводов индивидуальных домов, которые обычно превышают объемы многоэтажного жилья).

Соотношение объема проданных и выведенных на рынок квартир в новых проектах за 11 месяцев прошлого года составило 97% (за этот же период в 2020 г. - 71%). За счет существенного роста запусков в этом году удалось уравновесить эти показатели и сократить дефицит предложения жилья, однако при сбалансированном развитии рынка соотношение должно составлять порядка 130%, отмечают в ДОМ.РФ: "Для этого необходимо как минимум сохранение текущего уровня запусков, несмотря на ожидаемое небольшое замедление спроса".

В 2022 году покупки жилья в новостройках могут сократиться на 10-15%, считают в ДОМ.РФ. На динамику продаж будут оказывать негативное влияние повышение ставок по ипотеке, накопленный рост цен на жилье и ухудшение ожиданий россиян в жилищной сфере.

Из 22 регионов с наибольшими объемами строительства (более 1 млн кв.м) количество строящегося жилья существеннее всего выросло в Самарской области (+10,9%), Ставропольском (+6,4%) и Приморском (+4,6%) краях. Заметно сократились объемы строительства в Новосибирской области (-7%), Удмуртии и Калининградской области (-5%).

При этом в абсолютных цифрах больше всего "потеряли" Москва (251 тысяча кв.м), Санкт-Петербург и Краснодарский край (по 239 тысяч кв.м), однако это лишь по 1,6-3,1% от строящегося в этих регионах жилья.

Челябинская область "лишилась" 146 тысяч кв.м строящегося жилья из-за ввода большого количества домов в декабре. В связи с этим регион выбыл из списка тех, где строится более 1 млн кв.м жилых домов.

В десятку регионов, где возводится больше всего жилья, по данным на 1 января 2022 года, входили Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская, Ленинградская области, Башкортостан, Тюменская, Новосибирская и Ростовская области.