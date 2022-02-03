В 2021 году упало число кредитов на индивидуальные дома

Число ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство, земельные участки и готовые дома упало в 2021 году на 11%. Такие данные приводятся в исследовании ДОМ.РФ и Frank RG.

В 2020 году было выдано 42 тысячи таких кредитов, в 2021 году лишь 37 тысяч на 120 млрд рублей.

Доля кредитов на ИЖС, земельные участки и готовые дома в общей выдаче ипотеки за год также снизилась - на 0,4 процентных пункта, до 2% в количественном выражении. В денежном выражении она выросла на 0,1 пп. - до 2,2%.

Большая часть таких кредитов - 28,1 тысячи на 94,3 млрд рублей - выдана на готовые дома, это 1,7% от общего объема выдачи ипотек. На индивидуальное жилищное строительство было получено лишь 9 тысяч кредитов на 26 млрд рублей (0,5% от общего объема выдачи ипотек).

В 2022 году ожидается рост доли кредитов на приобретение и строительство индивидуальных домов из-за стандартизации рынка ИЖС, стимулирования спроса через ипотечные программы с господдержкой и реализации других мер поддержки, отмечают эксперты.