В Японии вычислили безопасную дистанцию для разговоров во время пандемии

Для моделирования ситуаций при проведении своих работ ученые использовали сверхмощный компьютер Fugaku. При этом они исходили из того, что "омикрон" обладает в полтора раза большей контагиозностью по сравнению со штаммом "дельта".

Как показали результаты эксперимента, вероятность заражения "омикрон"-штаммом фактически сводится к нулю, если он не более пятнадцати минут общается в закрытом помещении с инфицированным собеседником на дистанции одного метра, а на лице инфицированного есть гигиеническая маска. В случае же сокращения расстояния между участниками разговора в два раза угроза заражения возрастает до 14 процентов.

Эксперты обращают внимание, что отсутствие у больного коронавирусом гигиенической маски резко повышает шансы его окружения "подхватить" инфекцию. Опасность заражения при контактах с инфицированным на расстоянии одного метра составляет около 60 процентов. Сокращение же указанной дистанции в два раза полностью лишает возможности кого-либо выйти из такого общения здоровым.

Специалисты отмечают, что в ходе проведения общественного мероприятия около 40 процентов его участников, находящихся рядом с зараженным человеком в маске, впоследствии получат положительные тесты на COVID-19. Отсутствие же защитной материи на лице инфицированного увеличит этот показатель до 50 процентов.

Японские медики призывают своих соотечественников внимательно подходить к сохранению социальной дистанции при общении с другими людьми.