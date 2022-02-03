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03.02.2022 08:25
Рубрика: Общество

В Японии вычислили безопасную дистанцию для разговоров во время пандемии

Текст: Александр Ленин
Человек всерьез рискует заразиться "омикрон"-штаммом коронавируса при контактах с инфицированными даже при наличии на их лицах медицинских масок. Решающим фактором здесь становится расстояние между участниками разговора. К такому выводу пришли эксперты научно-исследовательского института Riken в японском городе Кобэ, сообщает телерадиокомпания NHK.

Для моделирования ситуаций при проведении своих работ ученые использовали сверхмощный компьютер Fugaku. При этом они исходили из того, что "омикрон" обладает в полтора раза большей контагиозностью по сравнению со штаммом "дельта".

Фото: Игорь Маслов/РИА Новости
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Как показали результаты эксперимента, вероятность заражения "омикрон"-штаммом фактически сводится к нулю, если он не более пятнадцати минут общается в закрытом помещении с инфицированным собеседником на дистанции одного метра, а на лице инфицированного есть гигиеническая маска. В случае же сокращения расстояния между участниками разговора в два раза угроза заражения возрастает до 14 процентов.

Эксперты обращают внимание, что отсутствие у больного коронавирусом гигиенической маски резко повышает шансы его окружения "подхватить" инфекцию. Опасность заражения при контактах с инфицированным на расстоянии одного метра составляет около 60 процентов. Сокращение же указанной дистанции в два раза полностью лишает возможности кого-либо выйти из такого общения здоровым.

Специалисты отмечают, что в ходе проведения общественного мероприятия около 40 процентов его участников, находящихся рядом с зараженным человеком в маске, впоследствии получат положительные тесты на COVID-19. Отсутствие же защитной материи на лице инфицированного увеличит этот показатель до 50 процентов.

Японские медики призывают своих соотечественников внимательно подходить к сохранению социальной дистанции при общении с другими людьми.

Общество Здоровье В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

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