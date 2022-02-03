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03.02.2022 19:13
Рубрика: В мире

В Италии ввели ограничения на церковный звон

Текст: Нива Миракян ("Российская газета", Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8673)
Церковные колокола являются неотъемлемой частью культурно-религиозного наследия Апеннин и во многом их "визитной карточкой". Тем не менее в последнее время в Италии колокольный звон все чаще становится источником раздражения и недовольства со стороны общественности.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Настоящую "колокольную войну" развязали четыре года назад жители флорентийского квартала Коверчано с местным священником Леонардо Гуэрри, угрожая ему уголовной ответственностью за нарушение общественного порядка, а также за категорический отказ уменьшить количество ударов и уровень шума колоколов. Скооперировавшись, более 500 семей засыпали местную курию и муниципалитет жалобами на то, что священник слишком увлекся использованием колоколов, которые бьют неустанно по 200 ударов ежедневно, с 8 утра и до 21 вечера.

Фото: EPA-EFE/FABIO FRUSTACI
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По их словам, дон Леонардо пренебрег указом митрополита флорентийского, кардинала Джузеппе Бетори от 2014 года, в котором черным по белому прописана необходимость ограничить колокольный звон во всей епархии, "чтобы не подвергать суровому испытанию чувство христианского благочестия". Поставить точку в этом споре удалось при помощи экспертов, которые установили оборудование для измерения уровня звука. После чего обязали священника выплатить жителям штраф и снизить уровень шума. Было также решено, что впредь колокола будут звонить лишь несколько раз в день. Если подобная тенденция получит развитие, недалек тот день, когда вместо раскатистого звона колоколов в городах Италии воцарится несвойственная для них угнетающая тишина, похожая как две капли воды на ту, которая накрыла Апеннины во время тотального локдауна.

В мире Европа Италия

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