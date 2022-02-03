В посольстве Беларуси обсудили цифровую реальность Союзного государства

В Деловом и культурном центре Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации 3-4 февраля проходит V совместная белорусско-российская научно-практическая конференция "Проектирование будущего и горизонты цифровой реальности".

"Сегодня можно сказать, что это представительный научный форум, в котором принимают участие ведущие ученые России и Беларуси", - так начал свое приветственное слово Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Семашко. И добавил, что интеграционное развитие Беларуси и России требует комплексных и скоординированных решений в создании единой стратегии развития, в том числе и в цифровой сфере.

Посол обратил внимание на то, что проблемы цифровой реальности затрагивают самые разные аспекты жизнедеятельности человека и общества, в связи с этим важно знать и понимать, куда и как Союзное государство движется с учетом развития цифрового общества и цифровой экономики в современном мире.

По оценке председателя президиума НАН Беларуси Владимира Гусакова, сегодня уже достигнут немалый прогресс в изучении цифрового общества. "За годы совместной работы определены четкие контуры желаемого будущего народов Беларуси и России в цифровом мире. На нынешнем этапе пора переходить к разработке конкретных механизмов развития общества, вступающего в цифровую эпоху, формулированию рекомендаций для принятия оперативных стратегических управленческих решений", - констатировал он.

Одной из ключевых точек первого дня работы конференции стал доклад члена-корреспондента РАН, директора Института Европы Алексея Громыко, который был посвящен новым вызовам и направлениям интеграции, союзным программам в рамках отношений России и Беларуси в 2022 году.

Он, в частности, сказал, что в течение ближайших недель будут сформированы, а далее - опубликованы тезисы, касающиеся темы доклада.

Алексей Громыко также затронул тему необходимости подготовки Концепции безопасности Союзного государства, которая бы закрепляла "общее видение рисков и угроз, а значит и путей обеспечения безопасности наших стран во всех сферах".

В ходе эксклюзивного комментария обозревателю "СОЮЗа" в кулуарах конференции Алексей Громыко констатировал, что, несмотря на то, что мир зачастую меняется слишком быстро и порой очень неожиданно, заложить такую динамику в хоть сколько-нибудь адекватную концепцию вполне реально.

"Чем больше мир становится сложным и неопределенным, тем больше надо обращать внимание именно на разработку стратегий. Сегодня и США и Евросоюз, Китай, Индия разрабатывают стратегии и концепции развития. У нас же есть просто кричащая недоработка: отсутствие общих союзных стратегических документов", - поделился он.

В то же время такая стратегия принесет пользу не только ученым и экономистам, но и гражданам Союзного государства, уверен он.

"В Союзном государстве есть пакет нормативных документов, есть военная доктрина, но нет Концепции безопасности. Договор 1999 года был стратегическим. Но мы можем сказать, что от интеграции России и Беларуси наши граждане выиграли в свободе перемещения, сфере образования и промышленной кооперации", - напомнил Алексей Громыко, резюмировав, что Концепция безопасности позволит развить уже достигнутые успехи.