В России планируют менять по 5% изношенных коммунальных сетей в год

В 2021 году по федеральному проекту "Чистая вода" обеспечено качественной водой около 850 тысяч человек. Такие данные привел на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию глава Минстроя Ирек Файзуллин.

В 247 населенных пунктах было построено около 260 объектов, это позволило обеспечить 850 тысяч человек качественной водой из систем централизованного водоснабжения, рассказал Файзуллин. В этом году планируется построить более 370 объектов.

"Капитальный ремонт выполнен в 54,4 тысячи многоквартирных домов, в которых проживает 7,2 млн человек. Это на 10% больше, чем в 2020 году. Будем продолжать активно работать над системной модернизацией жилищно-коммунального хозяйства", - отметил Файзуллин.

"Наша цель - замена не менее 5% изношенных коммунальных сетей в год", - подчеркнул вице-премьер Марат Хуснуллин, под чьим председательством прошло заседание.