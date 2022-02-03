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03.02.2022 21:10
Рубрика: Экономика

В России планируют менять по 5% изношенных коммунальных сетей в год

Текст: Марина Трубилина

В 2021 году по федеральному проекту "Чистая вода" обеспечено качественной водой около 850 тысяч человек. Такие данные привел на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию глава Минстроя Ирек Файзуллин.

В 247 населенных пунктах было построено около 260 объектов, это позволило обеспечить 850 тысяч человек качественной водой из систем централизованного водоснабжения, рассказал Файзуллин. В этом году планируется построить более 370 объектов.

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"Капитальный ремонт выполнен в 54,4 тысячи многоквартирных домов, в которых проживает 7,2 млн человек. Это на 10% больше, чем в 2020 году. Будем продолжать активно работать над системной модернизацией жилищно-коммунального хозяйства", - отметил Файзуллин.

"Наша цель - замена не менее 5% изношенных коммунальных сетей в год", - подчеркнул вице-премьер Марат Хуснуллин, под чьим председательством прошло заседание.

Экономика ЖКХ Правительство Минстрой

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