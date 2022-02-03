В Роттердаме разберут старинный мост ради яхты Безоса

Старинный мост со 144-летней историей, одну из достопримечательностей голландского портового города Роттердам, частично демонтируют ради того, чтобы под ним смогла пройти гигантская яхта американского миллиардера Джеффа Безоса. О решении роттердамской мэрии, возмутившем горожан, пишет The Guardian.

Стальной мост Конингсхавен, который местные жители по-домашнему прозвали De Hef (лифт), многое повидал на своем веку. Он был открыт в 1878 году как обычный железнодорожный мост, но к началу XX столетия под ним начали застревать суда. И вот в 1927 году он был перестроен как чудо инженерной мысли, превратившись в подъемный. В 1940-м Конингсхавен сильно пострадал при бомбежках Роттердама нацистами, и только в 2017 году завершилась его долгая реставрация. Тогда власти пообещали, что больше никогда не тронут "национальный монумент". Но не тут-то было.

Оказалось, что неподалеку на верфях Алблассердама голландская компания строит самую большую в мире трехмачтовую яхту с вертолетной площадкой. Имя заказчика, заплатившего 485 миллионов долларов, недолго держали в тайне. Им оказался основатель Amazon, владелец газеты The Washinton Post и космической компании Blue Origin 57-летний Джефф Безос. Вот только проектировщикам не пришло в голову, что яхта высотой 40 метров не пройдет под роттердамским мостом. "Это единственный путь к морю", - признал пресс-секретарь мэрии агентству AFP. В конце концов муниципалитет согласился разобрать центральную часть моста, а потом быстренько собрать обратно. Как ожидается, работы пройдут летом и займут пару недель. Американский магнат обещал оплатить все расходы. Роттердамцев же утешили тем, что это мероприятие создаст дополнительные рабочие места.