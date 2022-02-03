В соколиный центр на Камчатке доставят 84 первых птицы

Первый международный центр по репродукции и сохранению редких видов птиц хищных пород начал свою работу на Камчатке.

Как рассказали в правительстве края, скоро сюда привезут 84 особи - маточное поголовье. А уже весной надеются получить первое поколение выведенных в центре птенцов.

Международный центр репродукции и сохранения редких видов крупных птиц хищных пород (в основном кречетов) расположился на территории Мильковского района. Общая площадь центра - 300 гектаров.

- Строительство центра сохранения редких видов птиц на Камчатке ведется по поручению президента. Проект объединил лучший международный опыт, его реализация велась в тесном сотрудничестве в том числе с экспертами из арабских стран. Возрождение соколиных традиций в России будет способствовать развитию многостороннего сотрудничества со странами Ближнего Востока и Северной Африки, - подчеркнула заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко.

Как считают власти Камчатского края, строительство и ввод в эксплуатацию соколиного центра - это идеальный пример слаженной работы федерального центра и региона.

- Высокотехнологичный объект совместными усилиями был создан в рекордный срок - всего за год. В мае мы рассчитываем получить первых птенцов, и это событие станет не только важной составляюшей работы по пресечению нелегального контрабандного трафика птиц, изымаемых браконьерами из дикой природы, но и новым элементом "мягкой силы" в конструктивном взаимодействии со странами Персидского залива, - отметил министр природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков.

Справка "РГ"

Проект реализует компания "Соколиный центр "Камчатка" по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, соинвесторами выступают ОАО "Запсибгазпром" и инвестиционная платформа Фонда Росконгресс - Фонд "РК-Инвестиции".