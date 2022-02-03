В США авиакомпании потребовали отменить тесты на COVID-19 для привитых

В США авиакомпании обратились в американскую администрацию с просьбой отменить обязательное тестирование на COVID-19. Речь идет о рейсах из-за рубежа в Соединенные Штаты. Действующие сейчас правило отталкивает путешественников от поездок.

Перевозчики привели в пример Великобританию, которая в январе отказалась от ПЦР-тестов для пассажиров, сделавших прививку.

Напомним, с ноября 2021 года в все прилетаю в США граждане должны быть вакцинированы препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения или федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний. Российские вакцины в список не вошли, пишет ТАСС.

Как только начал распространяться "омикрон"-штамм SARS-CoV-2, требования были ужесточены. С декабря прошлого года все пассажиры старше двух лет должны иметь отрицательный тест на коронавирус.