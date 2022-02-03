Владелец сети Westfalika допустил фактический дефолт по облигациям

Обувной ретейлер OR Group объявил о фактическом дефолте по биржевым облигациям серии БО-07. Основным держателем облигаций этого выпуска (99%) является ПАО "Промсвязьбанк", говорится в сообщении компании.

"Эмитент облигаций ООО "ОР", одна из дочерних компаний Группы, не исполнил обязательства перед владельцами облигаций в период технического дефолта (просрочка исполнения обязательства на срок более 10 рабочих дней). Дата истечения срока технического дефолта - 03 февраля 2022 года", - пояснили в компании.

Всего в рамках выпуска в 2017 году было размещено 500 облигаций, номинал каждой - два миллиона рублей. В 2018-2021 годах компания частично гасила облигационный заем БО-07, выкупив с рынка в рамках безотзывных адресных оферт 204 облигации на 408 млн рублей.

Компания пыталась добить реструктуризации долга, однако переговоры с Промсвязьбанком ни к чему не привели.

Неспособность выплатить долг в компании объяснили "давлением на потребительский рынок", связанным с пандемией коронавируса. Выручка компании по итогам 2021 года снизилась на 21%.

В OR Group подчеркнули, что выполняют свои обязательства по другим займам - осуществляют процентные выплаты по действующим кредитным линиям и выплаты купонных доходов по всем рыночным выпускам облигаций.

OR Group - торговая платформа, в которую входит маркетплейс westfalika.ru и экосистема сервисов. Компания управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika - более семи с половиной тысяч торговых точек в 308 российских городах.