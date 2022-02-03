Владимир Ресин стал полным кавалером Ордена "За заслуги перед Отечеством"

Владимир Ресин, строивший Москву на протяжении более четырех десятков лет, бывший глава стройкомплекса Москвы, первый заммэра столицы, вот уже более десяти лет работающий на посту депутата Госдумы, награжден Орденом "За заслуги перед Отечеством". В итоге он стал полным кавалером этого ордена.

Награду ему в числе выдающихся российских деятелей науки, культуры, медицины, авиации, искусства и бизнеса вручил президент России Владимир Путин.

"Вручение государственной награды - большая честь, - заявил в своем ответном слове Владимир Ресин. - Я искренне благодарен за высокую оценку моей работы. Мой трудовой путь тесно связан с историей советского и нового российского государства".

"Благодаря Владимиру Владимировичу и его команде, Россия совершила огромной скачок в развитии, - уверен депутат. - Экономический подъем, рост благосостояния россиян и социальные гарантии благополучной жизни - одновременно достижения и ориентиры на будущее".

Владимир Ресин вспомнил слова президента о том, что впервые в истории России появилась возможность решить квартирный вопрос. Для этого нужно сдавать по 120 млн кв.м жилья в год. В 2021 году в России сдано 90 млн. кв. м. жилья, при этом российский строительный комплекс показал не только рост по отношению к объемам ввода прошлого года, но и обновил исторический максимум, остававшийся непревзойденным уже 60 лет, с эпохи Хрущева.

"Та команда, которая стоит во главе строительного комплекса России, и та система, которую она выбрала для реализации поставленного президентом поручения, способны впервые в истории страны решить пресловутый квартирный вопрос", - подчеркнул он.

Владимир Ресин также отметил, что Москва с каждым годом становится все более комфортной и благоустроенной. Благодаря команде Сергея Семеновича Собянина столица России стала современным мегаполисом и входит в десятку лучших городов мира.