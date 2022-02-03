Военные Аргентины оказали помощь российскому судну, севшему на мель

Представители аргентинских военно-морских сил оказали помощь российскому научно-исследовательскому судну "Профессор Логачев", которое село на мель недалеко от Антарктиды. Об этом сообщили в Министерстве обороны Аргентины.

"Корабль ВМС оказал помощь и отбуксировал научно-исследовательское судно под российским флагом "Профессор Логачев", севшее на мель", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В результате инцидента никто не пострадал. Отмечается, что военные южноамериканской республики провели осмотр корпуса российского судна на предмет наличия повреждений.