Врач рассказал, что в России вылечивают более половины онкобольных

Уже сейчас в России вылечивают более половины больных онкологией, заявил замдиректора НМИЦ онкологии им. Блохина Александр Петровский на конференции в ТАСС.

Он также подчеркнул, что расходы на лечение онкопациентов за 5 лет выросли втрое, благодаря реализации нацпроекта "Здравоохранение": если раньше они составляли около 100 млрд рублей в год, то сегодня - больше 300 млрд рублей. Благодаря этому онкологические клиники переоснащаются новым оборудованием, а пациентам по полису ОМС стали доступны эффективные дорогостоящие препараты.

По его словам, получить лечение стало проще в онкологических клиниках рядом с домом, многие из которых теперь оснащены не хуже, чем федеральные центры. К тому же продолжается строительство Центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), максимально приближенных к месту жительства. К началу 2022 года их было уже более 400 - то есть, 3 раза больше, чем в начале прошлого года, а всего к 2024 году будет построено не менее 540.

"Мощности медицинской службы для лечения онкобольных сегодня достаточны", - говорит врач. А при желании человек может обратиться в медкластер Сколково, где можно лечиться даже незарегистрированными препаратами.