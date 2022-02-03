Врач рассказал о преимуществах лечения от рака в России

Сегодня в России от рака лечат по международным стандартам, рассказал замгендиректора по науке НМИЦ радиологии Петр Шегай на конференции в ТАСС.

"Сегодня, где бы человек ни оказался, стандарты для оказания медпомощи одинаковы. И в России, и, например, в Германии, он получит один и тот же вариант лечения", - сказал врач.

Однако в России онкопомощь гарантирована государством, поэтому ее можно получить по полису ОМС, пояснил он. Так, пациент, у которого выявлено онкологическое заболевание, в течение трех дней должен быть поставлен на диспансерное наблюдение, врачи должны бесплатно отслеживать его на всех этапах лечения, контролировать эффективность и переносимость терапии. Кроме того, в базовой программе ОМС предусмотрена высокотехнологичная медпомощь онкобольным, в числе которой - протонная лучевая терапия.

"Таким образом, лечение, которое предлагают в России ни по уровню, ни по эффективности не отличается от того, которое можно получить за рубежом, только для россиян оно бесплатное", - заключил врач.