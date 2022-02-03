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03.02.2022 10:43
Рубрика: Экономика

ВТБ предложил "замораживать" подозрительные переводы на счета мошенников

Текст: Роман Маркелов
Банк ВТБ предложил ввести новые законодательные инициативы для борьбы с телефонными мошенниками, а также обеспечить возможность "замораживать" подозрительные переводы на срок до месяца. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

В ВТБ отметили, что в большинстве случаев телефонным мошенникам удается обмануть собеседника, имитируя звонок от государственных структур с использованием виртуального подменного номера. Законодательство предписывает мобильным операторам не пропускать подменные звонки, однако каждый провайдер решает эту проблему самостоятельно.

"Мы считаем, что клиенты российских банков нуждаются в дополнительной защите, и предлагаем ввести более строгие нормативные ограничения и контроль звонков с виртуальных подменных номеров, а также обеспечить идентификацию конечного владельца номера, чтобы пользователь был уверен в своем собеседнике и затем при необходимости мог предъявить денежные претензии конкретному физическому или юридическому лицу. Нужно создать реестр номеров со стороны юрлиц, которые нельзя использовать в качестве виртуальных. В первую очередь - принадлежащих госведомствам и банкам", - рассказал Печатников.

Когда мошенники получают доступ к счетам обманутых клиентов, они обычно выводят деньги на посредников-"дропперов" в другие банки и быстро их обналичивают. Сейчас банки не могут остановить вывод денег со счета в другой банк, даже если счет "дроппера" уже определен и заблокирован - это возможно только по решению суда. Таким образом, оперативная "заморозка" похищенных денег и их возврат владельцу становятся крайне затруднительными.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
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"ВТБ предлагает наделить банки подобными полномочиями и разрешить полную блокировку счетов "дропперов" на срок до 30 дней. Для этого требуется разработать единый перечень критериев, по которым все банки смогут останавливать подозрительные транзакции. Эффективному решению этого вопроса поможет межбанковский обмен данными о мошенниках, в рамках которого все игроки смогут оперативно координировать свои действия", - сообщил Печатников.

Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала "Российской газете", как отличить звонок мошенника от настоящего звонка из банка. Так, достаточно знать, что настоящие сотрудники кредитных организаций решают большинство вопросов через интернет, а звонят клиентам строго в определенных случаях. В частности, при проведении социологических опросов и продвижении услуг.

Экономика Финансы Банки

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