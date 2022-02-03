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03.02.2022 11:21
Рубрика: Общество

Мишустин выделил финансирование на испытания назальной вакцины от коронавируса

Текст: Елена Манукиян
Центр им. Гамалеи получит 187,8 млн рублей на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник V" в виде назального спрея. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

С помощью федеральных средств будут проведены первая и вторая фазы исследований на взрослых добровольцах, сообщили в пресс-службе Минздрава. В дальнейшем препарат планируют использовать для ревакцинации граждан.

"Исследование назальной формы вакцины "Спутник V" позволит подтвердить ее безопасность и эффективность. Расширение арсенала препаратов для профилактики COVID-19 позволит дополнительно защитить здоровье людей от инфекции", - сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Ранее руководитель института им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что на испытание назальной вакцины от коронавируса еще потребуется 2-2,5 месяца, она будет эффективна также против штамма "омикрон", а для гражданского оборота станет доступной через 3-4 месяца. По словам ученого, несколько десятков добровольцев уже привилось. Он также предположил, что новый препарат позволит увеличить интервал для ревакцинации, поскольку назальные вакцины бывают более эффективны для инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем.

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