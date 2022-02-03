Выжутович: Жить в Казахстане или уехать на родину - каждый решает сам

Январский кризис в Казахстане может иметь следствием усиление миграционных настроений среди русского населения. Об этом говорят некоторые опросы, проведенные в республике. Например, онлайн-опрос сайта "Русские в Казахстане", в ходе которого его посетителям задавался вопрос: "Повлияли ли текущие кризисные события на ваши миграционные настроения?". "Буду уезжать обязательно", - ответили 62,9 процента опрошенных, "Серьезно обдумываю отъезд из Казахстана", - такой вариант ответа выбрали 21,4 процента респондентов.

"Начал(а) размышлять о возможном переезде", - заявили 6,2 процента ответивших. Лишь 7,3 процента участников опроса сообщили, что уезжать не собираются, и еще 2,5 процента затруднились с ответом. В опросе приняли участие 439 человек, и его итоги не являются репрезентативными. К тому же следует учесть, что аудиторию сайта составляют люди, критически воспринимающие казахстанскую действительность и уже отчасти настроенные на эмиграцию.

Как бы то ни было, отток русских из Казахстана продолжается, и эта тенденция в последние годы усилилась. По данным Бюро национальной статистики республики, в 2021 году из Казахстана уехало рекордное число русских - 48 600 человек. По разным оценкам, сейчас в Казахстане проживают примерно 3,5 миллиона русских, или 18,4 процента от общего населения республики. Перед самым распадом СССР русских в Казахской ССР было в два раза больше - около 40 процентов. В Северо-Казахстанской и Костанайской областях русских и сейчас больше 40 процентов, а в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Акмолинской - более 30 процентов.

Число русских в Казахстане будет и дальше сокращаться, это естественно и неизбежно. Союзной Республики Казахстан больше не существует. "Старшего брата" теперь тоже нет и никогда уже не будет. Есть независимое суверенное государство со своими национальными приоритетами. Жить здесь, признавая эти приоритеты, или отправляться на историческую родину - это каждый решает сам. Вопрос в другом: как живется тем русским, кто остался в республике? До сих пор не было серьезных оснований для беспокойства на сей счет. Искусно маневрируя между главными этническими общностями Казахстана, власть не давала широкого выхода национальному экстремизму. Умение сдерживать политические порывы национал-радикалов одинаково ценили представители и казахской, и русской оппозиции.

Я родился и вырос в Павлодаре. После распада СССР регулярно наведываюсь туда. Помню, как в один из приездов ночами смотрел прямую трансляцию матчей с чемпионата мира по футболу. Знаете, что запомнилось в репортажах со стадионов, помимо игровых перипетий? То, что эти репортажи велись попеременно на двух языках - казахском и русском. Начинал комментатор-казах. Минут пять он делился своим пониманием происходящего на поле. Затем "вступал в игру" его русский коллега. Он тоже минут пять "держал мяч", после чего "отдавал пас" казаху. И так на протяжении всего матча.

По разным оценкам, сейчас в Казахстане проживают примерно 3,5 миллиона русских

Вот написал, что репортаж начинался на казахском, и вдруг засомневался: а может, на русском? Может, казахский звучал во вторую очередь? Потом поймал на себя на том, что не уверен, равное ли количество минут отводилось в эфире казахскому и русскому комментаторам. Секундомером я не засекал и, следовательно, не могу поручиться, что был соблюден паритет. Но тут я понял, что сам уже, как и многие, заразился крохоборским подходом к межнациональному равноправию. В Казахстане проживает около 120 национальностей. При этом большую часть населения составляют казахи (62,5 процента) и русские (23,8). Казахский язык здесь является государственным. А русский имеет статус официального языка, применяемого наравне с казахским во всех сферах жизни общества. И значит, не стоит ни удивляться двуязычию казахстанского телеэфира, ни умиляться ему. В конце концов это просто нормально, здраво, по-человечески - предоставить людям возможность смотреть футбол на том языке, какой они понимают.

Бывая в Павлодаре, городе, где прошло мое детство, встречаюсь с давними друзьями и знакомыми. Среди вопросов, меня особенно интересующих, есть и такой: много ли желающих уехать отсюда в Россию? Речь, понятное дело, о так называемом некоренном населении, хотя и мои одноклассники, и коллеги из местной газеты живут здесь от рождения, просто в Казахстане они не являются, как теперь принято говорить, "титульной нацией". Так вот, зримые перемены в жизни города, происшедшие за последние тридцать лет (например, переименование некоторых улиц), иногда толкуются ими как знаки целенаправленной "казахизации" города.

Есть независимое суверенное государство со своими национальными приоритетами. Жить здесь или отправляться на историческую родину - это каждый решает сам

А в консульский отдел российского посольства в Казахстане идут такие письма: "Прошу ходатайствовать о предоставлении мне и членам моей семьи статуса вынужденного переселенца. Мы русские. Я специалист с двумя дипломами об образовании. Но вынуждена ехать в Россию в поисках работы. Из общеобразовательной школы N 14, куда я устроилась учителем русского языка, я была уволена из-за сокращения уроков по моему предмету. Работать сейчас в русскоязычных школах - горький и неблагодарный труд. Программа, рассчитанная на 10 часов в неделю, сокращена до 3-4 уроков..." Согласно опросам, 28 процентов казахов поддерживают выезд из республики представителей других этносов. Но кто хотел бы видеть Казахстан моноэтническим государством, тот весьма нерасчетлив. Казахи в большинстве своем значительно русифицировались. Стремительное сокращение русского населения создаст всеобщий дискомфорт, и казахи его почувствуют, как никто другой. До сих пор власти Казахстана это хорошо понимали.