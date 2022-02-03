Выжутович: Жить в Казахстане или уехать на родину - каждый решает сам

"Начал(а) размышлять о возможном переезде", - заявили 6,2 процента ответивших. Лишь 7,3 процента участников опроса сообщили, что уезжать не собираются, и еще 2,5 процента затруднились с ответом. В опросе приняли участие 439 человек, и его итоги не являются репрезентативными. К тому же следует учесть, что аудиторию сайта составляют люди, критически воспринимающие казахстанскую действительность и уже отчасти настроенные на эмиграцию.
Как бы то ни было, отток русских из Казахстана продолжается, и эта тенденция в последние годы усилилась. По данным Бюро национальной статистики республики, в 2021 году из Казахстана уехало рекордное число русских - 48 600 человек. По разным оценкам, сейчас в Казахстане проживают примерно 3,5 миллиона русских, или 18,4 процента от общего населения республики. Перед самым распадом СССР русских в Казахской ССР было в два раза больше - около 40 процентов. В Северо-Казахстанской и Костанайской областях русских и сейчас больше 40 процентов, а в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Акмолинской - более 30 процентов.
Число русских в Казахстане будет и дальше сокращаться, это естественно и неизбежно. Союзной Республики Казахстан больше не существует. "Старшего брата" теперь тоже нет и никогда уже не будет. Есть независимое суверенное государство со своими национальными приоритетами. Жить здесь, признавая эти приоритеты, или отправляться на историческую родину - это каждый решает сам. Вопрос в другом: как живется тем русским, кто остался в республике? До сих пор не было серьезных оснований для беспокойства на сей счет. Искусно маневрируя между главными этническими общностями Казахстана, власть не давала широкого выхода национальному экстремизму. Умение сдерживать политические порывы национал-радикалов одинаково ценили представители и казахской, и русской оппозиции.
Я родился и вырос в Павлодаре. После распада СССР регулярно наведываюсь туда. Помню, как в один из приездов ночами смотрел прямую трансляцию матчей с чемпионата мира по футболу. Знаете, что запомнилось в репортажах со стадионов, помимо игровых перипетий? То, что эти репортажи велись попеременно на двух языках - казахском и русском. Начинал комментатор-казах. Минут пять он делился своим пониманием происходящего на поле. Затем "вступал в игру" его русский коллега. Он тоже минут пять "держал мяч", после чего "отдавал пас" казаху. И так на протяжении всего матча.
Вот написал, что репортаж начинался на казахском, и вдруг засомневался: а может, на русском? Может, казахский звучал во вторую очередь? Потом поймал на себя на том, что не уверен, равное ли количество минут отводилось в эфире казахскому и русскому комментаторам. Секундомером я не засекал и, следовательно, не могу поручиться, что был соблюден паритет. Но тут я понял, что сам уже, как и многие, заразился крохоборским подходом к межнациональному равноправию. В Казахстане проживает около 120 национальностей. При этом большую часть населения составляют казахи (62,5 процента) и русские (23,8). Казахский язык здесь является государственным. А русский имеет статус официального языка, применяемого наравне с казахским во всех сферах жизни общества. И значит, не стоит ни удивляться двуязычию казахстанского телеэфира, ни умиляться ему. В конце концов это просто нормально, здраво, по-человечески - предоставить людям возможность смотреть футбол на том языке, какой они понимают.
Бывая в Павлодаре, городе, где прошло мое детство, встречаюсь с давними друзьями и знакомыми. Среди вопросов, меня особенно интересующих, есть и такой: много ли желающих уехать отсюда в Россию? Речь, понятное дело, о так называемом некоренном населении, хотя и мои одноклассники, и коллеги из местной газеты живут здесь от рождения, просто в Казахстане они не являются, как теперь принято говорить, "титульной нацией". Так вот, зримые перемены в жизни города, происшедшие за последние тридцать лет (например, переименование некоторых улиц), иногда толкуются ими как знаки целенаправленной "казахизации" города.
А в консульский отдел российского посольства в Казахстане идут такие письма: "Прошу ходатайствовать о предоставлении мне и членам моей семьи статуса вынужденного переселенца. Мы русские. Я специалист с двумя дипломами об образовании. Но вынуждена ехать в Россию в поисках работы. Из общеобразовательной школы N 14, куда я устроилась учителем русского языка, я была уволена из-за сокращения уроков по моему предмету. Работать сейчас в русскоязычных школах - горький и неблагодарный труд. Программа, рассчитанная на 10 часов в неделю, сокращена до 3-4 уроков..." Согласно опросам, 28 процентов казахов поддерживают выезд из республики представителей других этносов. Но кто хотел бы видеть Казахстан моноэтническим государством, тот весьма нерасчетлив. Казахи в большинстве своем значительно русифицировались. Стремительное сокращение русского населения создаст всеобщий дискомфорт, и казахи его почувствуют, как никто другой. До сих пор власти Казахстана это хорошо понимали.