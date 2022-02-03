За какими видами медпомощи россияне стали чаще обращаться из-за коронавируса

Новости

Telegram оплатил штрафы на 11 миллионов рублей 10:30
Панды в Московском зоопарке предсказали итоги Олимпиады в Пекине 10:19
Генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить рост стоимости тестов на COVID-19 10:11
Захарова прокомментировала отказ США от слов "неминуемое вторжение" на Украину 10:09
Два человека пострадали при сходе вагонов с рельсов в Москве 10:00
В России в 331 школе введены карантинные меры 09:44
Губернатор Иркутской области заболел COVID-19 09:43
Назван состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету на ОИ 09:43
В новосибирском Академгородке построят суперкомпьютерный центр 09:42
Ефимов: Каждый третий кредит в Москве выдан семьям с одним ребенком 09:33
Саудовская Аравия впервые примет участие в Зимней Олимпиаде 09:27
ФАС призвала производителей сдержать рост цен на сахар 09:26
Опрос: Четверть россиян столкнулись с задержкой зарплаты из-за пандемии 09:25
Патронажные медсестры московских поликлиник начали использовать цифровые планшеты 09:13
СМИ: Правительство склоняется к позиции Минфина в вопросе по криптовалютам 09:08
Глава МИД ДНР: Киев применяет западное оружие на востоке Украины 08:58
Гол Капризова помог "Миннесоте" разгромить "Чикаго" 08:55
Гериатр Рунихина перечислила симптомы ОРВИ у пожилых, которые должны насторожить 08:50
Гол Кузнецова не спас "Вашингтон" в первом матче без Овечкина 08:49
В Центре Гамалеи предупредили о риске повторного заражения "омикроном" 08:47
Эпидемиолог Пшеничная оценила вероятность выхода на плато по коронавирусу 08:35
Рубль стал самой недооцененной валютой мира по "индексу бигмака" 08:26
В Японии вычислили безопасную дистанцию для разговоров во время пандемии 08:25
В ФОМС рассказали, сколько стоит лечение COVID-19 08:00
В США авиакомпании потребовали отменить тесты на COVID-19 для привитых 06:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
03.02.2022 10:00
Рубрика: Общество

За какими видами медпомощи россияне стали чаще обращаться из-за коронавируса

Текст: Марина Гусенко
Количество госпитализаций в условиях круглосуточного и дневного стационаров для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями увеличилось на 18,6%, рассказала в интервью "РГ" председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова, отвечая на вопрос, есть ли виды медицинской помощи, за которыми люди стали чаще обращаться из-за последствий коронавируса.

Так же она отметила, что число госпитализаций для пациентов с ревматологическими заболеваниями выросло на 4,3%, урологическими - на 3,4%, эндокринологическими на 2,4 %. Количество людей, которым требуется медицинская реабилитация, увеличилось более, чем на треть.

Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
Кабмин утвердил программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи

Проседают ли сейчас какие-то виды медпомощи из-за коронавируса? По словам Елены Черняковой, в 2020 - начале 2021 года было снижение объема оказания медпомощи людям с онкологическими, сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями, пациентам, которым необходим диализ, на 3-5 процента. Сейчас все восстановилось.

"Но при этом есть тенденция: люди сами откладывают плановые операции, если их жизни ничего не угрожает, например, офтальмологические. И такая ситуация характерна для многих стран", - сказала она.

Подробности читайте в ближайшем номере "РГ".

Общество Здоровье

Главное сегодня

Песков: У России есть причины для беспокойства из-за переброски войск США в Европу
Посольство РФ назвало позитивным сигналом позицию госдепа по Минским соглашениям
В Центре Гамалеи предупредили о риске повторного заражения "омикроном"
В России банк перевел часть сотрудников на четырехдневную рабочую неделю
Пенсионеры начнут получать проиндексированные на 8,6% пенсии с 3 февраля
Психотерапевт рассказал, как не поддаться на уловки кибермошенников
Гидрометцентр: Начало февраля в России будет аномально теплым