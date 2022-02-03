За какими видами медпомощи россияне стали чаще обращаться из-за коронавируса

Количество госпитализаций в условиях круглосуточного и дневного стационаров для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями увеличилось на 18,6%, рассказала в интервью "РГ" председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова, отвечая на вопрос, есть ли виды медицинской помощи, за которыми люди стали чаще обращаться из-за последствий коронавируса.

Так же она отметила, что число госпитализаций для пациентов с ревматологическими заболеваниями выросло на 4,3%, урологическими - на 3,4%, эндокринологическими на 2,4 %. Количество людей, которым требуется медицинская реабилитация, увеличилось более, чем на треть.

Проседают ли сейчас какие-то виды медпомощи из-за коронавируса? По словам Елены Черняковой, в 2020 - начале 2021 года было снижение объема оказания медпомощи людям с онкологическими, сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями, пациентам, которым необходим диализ, на 3-5 процента. Сейчас все восстановилось.

"Но при этом есть тенденция: люди сами откладывают плановые операции, если их жизни ничего не угрожает, например, офтальмологические. И такая ситуация характерна для многих стран", - сказала она.

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