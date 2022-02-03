За покупку спиртного детям предлагают штрафовать

Изменения предложил Госсовет Удмуртии.

Авторы пояснили, что в статье 6.10 Кодекса об административных нарушениях прописана только ответственность за вовлечение детей в употребление спиртного и психоактивных веществ - среди методов может быть угощение, обещание каких-то выгод, угрозы и т.п.

А вот покупка такой вредной продукции для передачи детям и подросткам не карается, указали законодатели. Они предлагают исправить этот "пробел" в указанной статье КоАП.

По данным инициаторов, в большинстве случаев алкоголь и т.п. по просьбе подростков приобретают для них взрослые, так как продавцы в подавляющем большинстве не соглашаются идти на нарушение закона.

Отметим, что наказание по административной статье о вовлечении детей в распитие спиртного предполагает наложение штрафа в размере от 1500 до трех тысяч рублей. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями, - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.