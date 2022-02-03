Зачем полицейские Армении учат русский язык

В Армении стартовали курсы русского языка для полицейских, сообщает сайт Россотрудничества. Они открылись в городе Капан, рассчитаны на три месяца и будут проходить абсолютно бесплатно два раза в неделю в здании полицейского управления Сюникской области.

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