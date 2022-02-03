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03.02.2022 14:46
Рубрика: Общество

Зачем полицейские Армении учат русский язык

Текст: Елена Новоселова
В Армении стартовали курсы русского языка для полицейских, сообщает сайт Россотрудничества. Они открылись в городе Капан, рассчитаны на три месяца и будут проходить абсолютно бесплатно два раза в неделю в здании полицейского управления Сюникской области.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Курсы проходят по специальному учебнику "Служу Отечеству!", изданному Русским домом в Ереване. Учебник предназначен специально для военных и предполагает изучение терминологии.

Фото: iStock
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Корпоративные курсы по программе "Профессионал" необходимы для того, чтобы полицейский смог свободно говорить с русскоязычными гражданами и туристами. Правоохранители также изучают инструкции, правила и другие служебные документы, обучаются нормам написания деловых бумаг, расширяют и углубляют знания о России, ее истории, культуре, а также российско-армянских отношениях.

Справка "РГ"

В 2020 году такие курсы прошли в Ереване, Гюмри и Капане.

Пушкинский конкурс Общество Образование Правительство МИД Россотрудничество

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