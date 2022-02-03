Зачем учат русский язык итальянские школьники

Русский центр Миланского университета провел встречу с учащимися лицея Да Виго - Николозо да Рекко (провинция Генуя). Во время разговора с будущими студентами выяснилось, что две трети школьников изучают русский язык около года и больше, почти треть - собираются поступать в университет. А 17 процентов хотят там изучать язык Пушкина. Многие уже успели побывать в России.

Среди интересующих итальянских школьников вопросов был, к примеру, такой: какие возможности предоставляет Департамент межкультурной коммуникации и лингвистического посредничества Миланского университета и Русский центр для обучения русскому языку.

Они получили на него ответ, а также приняли участие в виртуальной экскурсии по Москве, послушали рассказ об итальянских астронавтах, использующих русский язык в работе, познакомились с интернет-ресурсами для изучения русского языка.