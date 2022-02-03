Захарова прокомментировала отказ США от слов "неминуемое вторжение" на Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что администрация США больше не используют термин "неминуемый" для характеристики возможного "вторжения" на Украину.

"Хайли-лайкли на смену лисам и курам прилетели кукушки", - с иронией написала Захарова в своем телеграм-канале.

Накануне Псаки, отвечая на вопросы журналистов, сообщила, что Белый дом изменил формулировки в своих комментариях по ситуации на Украине. А именно: американские власти прекратили использовать слова "неизбежное вторжение".

"Потому что оно посылало сигнал, который мы не намеревались посылать - что будто бы мы знаем, что президент Путин принял решение", - сказала Псаки.

Она отметила, что неделю уже не использовалась такая формулировки. Быть осторожнее в высказываниях Белый дом решил после призывов Украины не сеять панику. Кроме того, Россия многократно заявляла о том, что никому не угрожает и проводит мирную политику.