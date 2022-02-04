Американские десантники прибыли в Польшу

Польские власти сообщили о прибытии в страну представителей американской военно-десантной дивизии. Соответствующее заявление сделало министерство обороны Польши.
"Солдаты 82-й воздушно-десантной дивизии США усилят уже дислоцированные в Польше американские силы", - отмечается в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.
Польские власти подчеркнули, что американские десантники уже проводили совместные учения с поляками.
Ранее американский канал CBS сообщил о том, что Вашингтон принял решение направить 1,7 тысячи солдат в Польшу и около 300 в Германию.
Żołnierze z 82 Dywizji Powietrznodesantowej 🇺🇸 wzmocnią amerykańskie siły stacjonujące już w Polsce. Trwa proces przerzutu wojsk. Żołnierze tej dywizji działali już razem z Polakami 🇵🇱podczas misji wojskowych poza granicami kraju czy wspólnych ćwiczeń.— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) February 4, 2022
-@82ndABNDiv @USArmyEURAF pic.twitter.com/dV7XIjWJXI