Американские десантники прибыли в Польшу

Польские власти сообщили о прибытии в страну представителей американской военно-десантной дивизии. Соответствующее заявление сделало министерство обороны Польши.

"Солдаты 82-й воздушно-десантной дивизии США усилят уже дислоцированные в Польше американские силы", - отмечается в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

Польские власти подчеркнули, что американские десантники уже проводили совместные учения с поляками.

Ранее американский канал CBS сообщил о том, что Вашингтон принял решение направить 1,7 тысячи солдат в Польшу и около 300 в Германию.