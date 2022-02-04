Apple первой исполнила все требования закона "о приземлении"

Корпорация Apple выполнила все необходимые требования в соответствии с законом "о приземлении". Информация об этом опубликована на сайте Роскомнадзора.

Ранее Apple зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместила на своем сайте форму обратной связи с российскими пользователями. Таким образом, Apple стала первым иностранным IT-гигантом, выполнившим основные требования закона "о приземлении".

В настоящий момент под критерии закона подпадают 13 иностранных организаций, владеющих 22 информационными ресурсами. К исполнению требований пока не приступили Google, Meta, Zoom, Telegram, Discord, Pinterest и Twitch.

Для компаний, которые не исполнят требования закона, предусмотрены такие санкции, как запрет на рекламу, поисковую выдачу, сбор и трансграничную передачу персональных данных, ограничение платежей и переводов денежных средств. Также могут быть применены и технологические меры: замедление трафика или полная блокировка ресурса.