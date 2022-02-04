Apple создала новое юрлицо для "приземления" в России

Компания Apple первой выполнила все требования закона "о приземлении" и открыла в России свое представительство. По информации замглавы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина, компания создала для этого отдельное юридическое лицо.

Функции российского представительства Apple будет выполнять отдельное юрлицо, которое уже учреждено компанией "Эппл Дистрибьюшн Интернэшнл" (это ирландское подразделение корпорации, которое отвечает за работу ее сервисов), сообщил Горелкин в своем Telegram-канале.

"OOO "Эппл Рус", открытое в 2015 году, по-прежнему будет заниматься торговлей устройствами - но все вопросы, связанные с функционированием информационного сегмента (в том числе, взаимодействие с органами власти) теперь будут направляться не в Ирландию, как раньше, а в московский офис. А это значит, что российские пользователи получат более быструю и качественную поддержку.