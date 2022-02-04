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04.02.2022 14:31
Рубрика: Экономика

Apple создала новое юрлицо для "приземления" в России

Текст: Олег Капранов

Компания Apple первой выполнила все требования закона "о приземлении" и открыла в России свое представительство. По информации замглавы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина, компания создала для этого отдельное юридическое лицо.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Функции российского представительства Apple будет выполнять отдельное юрлицо, которое уже учреждено компанией "Эппл Дистрибьюшн Интернэшнл" (это ирландское подразделение корпорации, которое отвечает за работу ее сервисов), сообщил Горелкин в своем Telegram-канале.

"OOO "Эппл Рус", открытое в 2015 году, по-прежнему будет заниматься торговлей устройствами - но все вопросы, связанные с функционированием информационного сегмента (в том числе, взаимодействие с органами власти) теперь будут направляться не в Ирландию, как раньше, а в московский офис. А это значит, что российские пользователи получат более быструю и качественную поддержку.

Экономика Отрасли Связь Экономика Бизнес Крупные компании Компании Информационные технологии Apple

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