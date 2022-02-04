Автоматизируй это: на Distant & Digital обсудят новейшие тренды юридических технологий

Событие ориентировано на экспертов в сфере трансформации права, интеллектуальной собственности, креативных индустрий и цифровой экономики. Программа конференции включает четыре тематических трека: "Создавай", "Управляй", "Защищай" и LegalTech. Сессии трека LegalTech посвящены трансформации профессии юриста в условиях цифровой экономики. Эксперты обсудят новейший софт для решения юридических задач, новые принципы организации юрфирм и профильных департаментов корпораций. На повестке дня не только программные решения, но и все многообразие проблем, возникающих на стыке технологий, права и современных бизнес-моделей.

LegalTech изменил жизнь юридических департаментов корпораций. Если раньше значительную долю рабочих обязанностей инхаус-юристов составляли ответы на вопросы внутренних заказчиков и составление типовых договоров, то сегодня эта рутина успешно отдается чат-ботам, базам знаний и хелпдескам. На сессии "Трансформация юридической функции" эксперты обсудят, как реорганизовать процессы в юридическом отделе, чтобы современные цифровые решения применялись наиболее эффективно, а творческая энергия юристов была высвобождена для решения сложных задач. В дискуссии примут участие руководитель юридического блока компании СИБУР Алексей Никифоров, вице-президент по правовым вопросам компании "Ростелеком" Алексей Смирнов и заместитель генерального директора по юридическим вопросам АО "Руст Россия" Роман Рогалев. Модерировать беседу будет директор по корпоративным инновациям и глава практики юридических технологий (LegalTech) Кластера информационных технологий Фонда "Сколково" Антон Пронин.

На конференции будут традиционно рассмотрены азиатские и европейские рынки юридических технологий. Так, в сессии "Legal Tech в Центральной и Восточной Европе" примут участие партнер и амбассадор по инновациям Dentons Чехии Барбора Обрачова (Barbora Obračajová) и генеральный директор хорватской Porobija & Špoljarić Марко Поробия (Marko Porobija). Модерировать сессию будут генеральный директор CEO ELS Tech Егор Васильев, а также сооснователь и соредактор ресурса CEE Legal Tech Каролина Джекович (Karolina Jackowicz).

Пандемия стала мощным триггером цифровизации, в том числе в области права. Особенно бурный рост продемонстрировали решения для удаленной работы, облачные системы. Директор Инновационной лаборатории при Юридическом университете Гонконга Брайан Танг (Brian W Thang) расскажет о главных пандемийных трендах на сессии "Как повлиял COVID-19 на развитие LegalTech - опыт Сингапура".

На конференции состоится серия питч-сессий Skolkovo startup demo, где молодые технологические компании представят свои продукты. Так, СЕО компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина расскажет о решениях, разработанных фирмой для регистрации и защиты интеллектуальной собственности. Директор по продажам и развитию Beorg Александр Коробов представит одноименный продукт для распознавания текста и оцифровки фото с 99-процентной точностью. Коммерческий директор SafeTech и сооснователь Nopaper Дарья Верестникова познакомит аудиторию с решением, которое компания разработала для электронного документооборота. Будут представлены и другие решения от резидентов Фонда "Сколково".

Особое место в программе займет награждение решений-победителей конкурса инновационных и креативных решений, организованного Фондом "Сколково". В финал вышли сервис Cosmovisa, позволяющий оспаривать финансовые транзакции через процедуру chargeback, сервис судебных споров PLATFORMA, скоринг-система UR-LI, маркетплейс бракоразводных услуг SPLIT FAMILY, комплексное решение для бизнеса Privacy Automation Tool. Финалисты получат призы от партнеров конференции и сертификаты на использование сервиса n'RIS. Кроме того, создатели смогут представить свои проекты широкой и квалифицированной аудитории юристов, предпринимателей, руководителей профильных департаментов корпораций.

В дискуссиях и мастер-классах трека LegalTech также примут участие руководитель направления интеллектуального анализа и поиска данных компании NAUMEN Кира Есаулова, управляющий директор - руководитель юридического департамента Евразийского банка развития Елена Рукосуева, президент Европейской Юридической Службы Сергей Бекренев, руководитель направления по привлечению иностранных стартапов Фонда "Сколково" Дарья Шунина, председатель Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев, заместитель председателя Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России, к. ю. н., заместитель генерального директора по правовым вопросам Института развития интернета (ИРИ) Борис Едидин, заместитель председателя Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России, доцент факультета права НИУ ВШЭ Александр Савельев и другие.

Всего конференция включает более 50 сессий и мастер-классов. В них примут участие свыше 200 ведущих российских и зарубежных экспертов в сферах IP и LegalTech. Они рассмотрят проблемы, связанные с юридической практикой и бизнес-процессами, а также помогут найти способы их решения.

Организаторами Distant & Digital выступают Ассоциация IPChain и международный коммуникационный бренд IPQuorum. Соорганизаторами являются Федерация интеллектуальной собственности и Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP.

Официальные партнеры - Фонд "Сколково", ПАО "Ростелеком", Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), СИБУР. Финансовый партнер - банк "Новый век". Партнеры сессий - Европейская Юридическая Служба, компания "Гарант", патентное адвокатское бюро "Гардиум", группа компаний NAUMEN, адвокатское бюро "А. Залесов и партнеры". Партнеры мастер-классов - сервис Jeffit, Школа инновационных знаний Moscow Digital School, цифровая платформа IPEX, налоговая витрина данных IPCodex, сервис XSUD, компания "Онлайн Патент", сервис n'RIS, краудлендинговая платформа Co-Fi, компания DM Solutions, система автоматизации работы с документами ТурбоКонтракт, компания Eversheds Sutherland, компания "Ай Пи Лигал Спейс". Форум проходит при поддержке Singapore Academy of Law и Московского отделения Ассоциации юристов России.

Коммуникационный партнер Форума - агентство комплексных коммуникационных решений Prophet. Специальный информационный партнер - Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), генеральный информационный партнер - информационное агентство "РИА Новости". Информационными партнерами выступают Forbes Russia, журналы "Эксперт", "Юрист компании", "Стратегия", ШОРТРИД, The Lawyer, Legal Insight, The Paragraph Magazine, "Время инноваций", "Национальный банковский журнал", "Российская газета", "Адвокатская газета", правовая газета "ЭЖ-Юрист", Platforma media, информационные агентства "Интерфакс", "ФедералПресс", InterMedia, отраслевые порталы MovieStart, "АртМосковия", "Берза", ICT-Online.ru, ICT2GO.ru, Telesputnik.

Конференция Distant & Digital - результат партнерства ключевых мероприятий в сфере интеллектуальной собственности IP-Академии и Skolkovo LegalTech. Новый формат конференции доказал свою состоятельность в 2020 году, раскрыв широкую палитру современных LegalTech и IP-технологий. Более 200 авторитетных специалистов из России и 20 стран мира поделились опытом адаптации к высокой конкуренции на рынке кадров и прогнозами о будущем права и института интеллектуальной собственности, судебной системы и общества в целом. Всего было проведено 50 онлайн-событий, в том числе деловых дискуссий, лекций и мастер-классов.

В разные годы участниками и партнерами IP Академии, Skolkovo LegalTech и Distant & Digital становились СИБУР, "Российские железные дороги", "Почта России", Московский метрополитен, Новолипецкий металлургический комбинат, "Аэрофлот", "Роснано", Avon, Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, Росбанк, Deloitte Legal, "Яндекс", МТС, Thomson Reuters, Avito, НИУ "Высшая школа экономики", Европейская Юридическая Служба, Aston Martin, Baker McKenzie, "Гарант".

Подробнее о программе и условиях участия в Distant & Digital можно узнать на официальном сайте конференции.