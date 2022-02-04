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04.02.2022 00:50
Рубрика: Экономика

Бизнес предлагает поддержать отечественные экосистемы

Текст: Олег Капранов
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8673)
Снизить налог на добавленную стоимость (НДС) на электронные услуги, оказываемые цифровыми экосистемами, а также на произведенный ими контент, предложил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Доклад с предложениями бизнес-объединение направило в Госдуму, Совет Федерации, правительство и ЦБ.

Как отмечают авторы, установление единой льготной ставки НДС позволит цифровым платформам и экосистемам вкладывать сэкономленные средства в развитие этих услуг и станет драйвером роста рынка. На сколько снизить ставку, РСПП предлагают решить в диалоге отрасли и властей. Кроме того, предлагается ввести сквозные согласия на обработку персональных данных для всех частей экосистемы. То есть если человек дал согласие на обработку персональных данных в одном сервисе экосистемы, в другом этого уже не потребуется. Также предлагается отрегулировать процедуры обезличивания и обмена обезличенными пользовательскими данными, необходимыми для повышения эффективности работы сервисов, входящих в одну экосистему, таргетированной рекламы и кросс-продаж цифровых товаров и услуг.

Фото: РИА Новости
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Как следует из доклада, необходимость льгот для отечественных цифровых платформ и экосистем обусловлена тем, что крупнейшие мировые интернет-компании (Google, Facebook, Tencent) - это и крупнейшие разработчики ИТ-решений, при этом Facebook больше Mail.ru по выручке в 57 раз, а по капитализации в 115, Tencent больше Mail.ru соответственно в 47 и 102 раза, Google больше "Яндекса" по капитализации более чем в 60 раз. В этой ситуации для отечественных ИT-компаний практически не остается шансов в прямой конкуренции.

В минэкономразвития, где ведется работа по формированию пакета поддержки цифровых экосистем, "РГ" сообщили, что с предложениями РСПП пока не знакомы. Они в министерство не поступали, но "ведомство открыто к диалогу, а разработка мер поддержки цифровых экосистем уже ведется в тесном сотрудничестве с деловыми объединениями и бизнес-сообществом".

В ЦБ отметили, что готовят общую позицию по поддержке экосистем с "учетом мнений всех участников отрасли".

Предлагается ввести сквозные согласия на обработку персональных данных, то есть если человек дал согласие на их обработку в одном сервисе экосистемы, в другом этого уже не потребуется

Эксперты "Сколково" выделяют на российском рынке четыре компании, подпадающие под критерии экосистем: "Сбер", МТС, "Яндекс" и VK (бывшая Mail.ru Group). При этом само понятие "экосистема", как и набор критериев, определяющих подобные структуры, чрезвычайно размыт. Экосистемы строят ВТБ, "Почта России", OZON.ru, "Тинькофф", "МегаФон", "Ростелеком" и другие. С отсутствием жесткого определения согласны в РСПП. Более того, в докладе отмечено, что несмотря на внешние сходства, структура бизнеса цифровых экосистем существенно различается. И вносить в законодательство определение "экосистема" - мера избыточная. Однако, несмотря на это, данный сектор бизнеса, по мнению авторов, нуждается в государственной поддержке.

Экономика Бизнес Фонды, ассоциации и союзы Союзы Российский союз промышленников и предпринимателей

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