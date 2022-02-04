Более 1 тысячи суворовцев, нахимовцев и кадетов привили от коронавируса

Первый компонент вакцины для подростков "Гам-Ковид-Вак-М" получили уже более 1 тысячи воспитанников суворовских и нахимовских училищ, а также учащиеся президентских кадетских корпусов и воспитанницы пансионов Минобороны РФ.

Это следует из доклада, который в пятницу, 4 февраля на заседании ведомственного оперативного штаба по профилактике и борьбе с новой коронавирусной инфекцией сделал начальник Главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин.

Сказано, что поствакцинальных или аллергических реакций организма на эти прививки среди учащихся не выявлено. А сама вакцинация ведется в рамках стартовавшей в минобороны массовой иммунизации воспитанников ведомственных довузвских учебных заведений. "Во всех прививочных пунктах и в образовательных учреждениях организован непрерывный контроль за состоянием здоровья воспитанников", - подчеркнули в ведомстве.

Там проинформировали, что учащиеся в возрасте от 12 до 17 лет проходят иммунизацию против коронавирусной инфекции исключительно с согласия родителей. А с 15 лет - только при наличии собственного письменного информированного добровольного согласия подростка и при отсутствии у него медицинских противопоказаний. "Вместе с тем, в целях защиты здоровья воспитанников довузовских образовательных учреждений министерства обороны с круглосуточным типом проживания введены дополнительные меры по предотвращению заноса и распространения коронавирусной инфекции. Организовано превентивное тестирование как переменного, так и постоянного состава", - отметили в Минобороны РФ.