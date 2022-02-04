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Текст:   Марина Трубилина 
16:39 04.02.2022

ЦБ назвал регионы с самой дешевой и дорогой ипотекой

Средние ипотечные ставки в российских регионах отличаются более чем на 2%. Такие данные сообщает ЦБ.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Россияне стали реже оформлять ипотеку на новостройки

Самая высокая ипотечная ставка по итогам 2021 года была, по данным ЦБ, в Ингушетии. Здесь ипотеку выдавали в среднем под 8,32%. Выше 8% ставки были также в Чечне (8,21%), Севастополе (8,12%) и Тыве (8,08%).

Дешевле всего берут ипотеку жители Дальнего Востока, что, по-видимому, объясняется действующей здесь программой "Дальневосточная ипотека". В Приморье средняя ипотечная ставка - 6,12%, в Магаданской области - 6,19%, в Якутии - 6,27%. Если исключить дальневосточные регионы, то дешевле всего ипотека была для жителей Пензенской области - в среднем 7,03%. Недорогая ипотека также в Мордовии (7,12%), Удмуртии (7,14%), Чувашии (7,20%) и Брянской области (7,27%). Шестое место в рейтинге регионов с дешевой ипотекой делят Псковская область и Санкт-Петербург - здесь ипотеку выдавали в среднем под 7,29%.

В целом по РФ средний уровень ипотечной ставки в 2021 году был 7,49%. Это ниже, чем в предыдущие годы: в 2020 году ставка держалась на уровне 7,68%, в 2019 году 9,87%, в 2018 - 9,56%.

Впрочем, за год ставка заметно выросла. Если в январе она равнялась 7,23%, то в декабре 2021 года в среднем по РФ увеличилась до 7,81%.

Названы регионы, где горожане взяли больше всего ипотек

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