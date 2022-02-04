Центр по тестированию высококвалифицированных мигрантов открыт в Таджикистане

Центр по тестированию мигрантов начал работать в Душанбе, сообщает Аsia-plus. В его работе будут принимать участие преподаватели Международного центра языков, тестирования и образовательной подготовки мигрантов РУДН. Спецификой нового офиса является подготовка высококвалифицированных кадров.

Напомним, в конце января глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия договаривается с Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном о создании центров по организации подготовки трудовых мигрантов. Лавров отметил, что сейчас ситуация с мигрантами в России сложная, поэтому создание подобных центров ее упорядочит.

Справка "РГ"

С 2022 по 2025 годы Россия планирует оснастить и запустить три центра домиграционной подготовки в основных странах-донорах трудовых ресурсов - Узбекистане, Таджикистане и Киргизии. По данным министерства экономического развития России, к 2024 году в четыре раза увеличится и корпус учителей русского языка за рубежом (со 150 до 618 преподавателей).