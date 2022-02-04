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04.02.2022 12:43
Рубрика: В мире

Чем закончилась история "пропавшего" победителя "Звездного диктанта" из Армении

Текст: Елена Новоселова
Фото: Русский дом в Ереване - Россотрудничество в Армении/facebook.com Фото: Русский дом в Ереване - Россотрудничество в Армении/facebook.com
Фото: Русский дом в Ереване - Россотрудничество в Армении/facebook.com

На встрече с читателями в Доме русской книги в Ереване школьник из армянского села Малишка Сергей Айвазян получил приз за победу в "Звездном диктанте" из рук знаменитого писателя-фантаста Сергея Лукьяненко. Диктант в апреле 2021 года писали на русском языке в честь 60-летия полета Юрия Гагарина. Это международная гуманитарная акция Россотрудничества, в которой приняли участие студенты, школьники, просто любители русского языка со всего мира.

Фото: Сергей Николаев
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Девятиклассник Сергей Айвазян из средней школы им. М.В. Ломоносова села Малишка, которое находится в 125 километрах от столицы Армении, стал одним из победителей. Но нашли его не сразу. Случилась какая-то путаница с адресом призера. Там значился город Вайк, пришлось обратиться в управление образования, культуры и спорта администрации Вайоцдзорской области, рассказывается на странице Фейсбука Русского дома в Ереване. А ценный приз прибыл в Армению по дипломатической почте. И вот, как писали раньше, награда нашла героя. "Просто фантастика какая-то! - воскликнул Сережа перед встречей с Лукьяненко. - В жизни таких случаев бывает мало, поэтому я чувствую большую ответственность".

В подарок от писателя знаток космоса и русского языка получил книгу с автографом.

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