В канализации Нью-Йорка нашли четыре новых штамма коронавируса

В образцах сточных вод из канализации Нью-Йорка нашли новые варианты SARS-CoV-2. Ученые предполагают, что эти мутации могут помочь понять, где может возникнуть следующий штамм.

Исследование опубликовано в Nature Communications. Ученые предположили, что новые варианты могут быть связаны с животным происхождением, но это еще не подтверждено. В качестве возможного источника называют крыс. Другая версия появления штаммов в канализации - неисследованные мутации коронавируса у людей. Еще одно предположение связано с тем, что в разных частях тела вирус может выглядеть по-разному. Например, они могут присутствовать в кишечнике, а носоглотке - нет. Поэтому стандартным мазком их не обнаружить.

Как пишут исследователи, мутации, которые они наблюдали в образцах, не были типичными ни для одного из циркулирующих в то время штаммов, но имели некоторую схожесть со штаммом "омикрон". Также аномалии приобрели значительную устойчивость к некоторым антителам, полученных от пациентов. Поэтому "загадочные линии" требуют дальнейшего изучения.

Отмечено, что мониторинг сточных вод использовался в городе для контроля ситуации с COVID-19 и для принятия решения о защитных мерах. Однако стандартный метод выделения коронавируса не предоставляет информацию о генотипе и, следовательно, не мог использоваться для мониторинга эволюции SARS-CoV-2 и отслеживания вызывающих беспокойство вариантов. Исследователи предложили свой метод - так и нашли новые варианты коронавируса. Изучение началось в январе 2021 года. Под мониторинг попали стоки всех 14 очистных сооружений мегаполиса.