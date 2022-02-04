Что даст компания и работникам третий выходной день

Есть две новости. Хорошая: в России со временем станет на один выходной больше, а будни сократятся до четырех дней. Плохая: как правильно организовать работу на четырехдневке никто пока толком не знает, а ошибки при внедрении такого формата занятости чреваты сокращением доходов или пропорционально отработанному времени, или за счет разгона инфляции.

Избежать это получится только при условии, что изменению графика будет предшествовать рост производительности труда. Об этом "РГ" рассказали опрошенные специалисты кадрового рынка и HR-подразделений крупных компаний.

Очередной всплеск интереса к сокращенной рабочей неделе возник из-за предпринятого Совкомбанком эксперимента. Около 5% сотрудников этого финансового института, работающие удаленно (в основном работники бэкофиса и IT-подразделений), попробуют выполнить все свои обычные задачи за четыре дня вместо пяти. Если результаты будут однозначно положительные, банк готов внедрить такой график работы на постоянной основе.

Зарплату при этом сокращать не будут, а у персонала появится дополнительный выходной день. Считается, что лишние 24 часа отдыха позволят увеличить производительность труда, его эффективность, а, следовательно, бизнес-процессы будут идти быстрее и с меньшим числом ошибок. Пока что это только гипотеза, которую предстоит проверить.

На государственном уровне вопрос четырехдневки пока не рассматривается. В Минтруде сослались на высказывания министра Антона Котякова на Петербургском международном экономическом форуме, когда тот сказал, что это далеко не самый актуальный вопрос. По заверению пресс-службы, позиция ведомства за полгода никак не изменилась.

"Работодатели вряд ли согласятся платить за четыре дня как за пять, - предостерегает директор по маркетингу рекрутинговой компании Kelly Жанна Волкова. - Для работодателей уход на четырехдневную рабочую неделю может быть интересен, если они вынуждены сокращать объем работы, как это было в автомобильной промышленности, когда сократился спрос на машины".

Впрочем, эксперимент Совкомбанка не затрагивает сотрудников клиентских отделений. Они, как и рабочие у автомобильного конвейера, продолжат трудиться по стандартному для них графику. Речь идет о тех специалистах, кто может трудиться удаленно и чье физическое присутствие на рабочем месте большой роли не играет.

"Ограничение рабочего времени в течение дня во время удалённого режима работы может оказаться малоэффективным, логично предположить возможность переноса ограничения рабочего времени с "часов в течение дня" на "сами дни", - считает руководитель департамента бизнес-аналитики и решений кадровой компании ManpowerGroup Russia & CIS Михаил Тузов. - Задача, на решение которой отводится час, может растянуться на три часа, трудовой день растягивается, возникают переработки".

При удаленной занятости работник должен отчитываться о выполненных заданиях, а не времени, проведенным за компьютером. Если договоренности с руководством позволяют, можно "выполнить пятилетку в четыре года" и выкроить себе еще один день отдыха. По такому же принципу работают многие государственные учреждения: сократив на 15 минут время обеденного перерыва, они в пятницу заканчивают работать на 1 час и 15 минут раньше, чем в остальные дни. Если то же самое применить в масштабе рабочей недели, то пятидневку можно сократить на день. В конце концов, до 1967 года СССР жил с шестидневной рабочей неделей, затем субботу сделали выходным днем. Тогда экономика устояла.

Работать только четыре дня в неделю хотели бы 41% опрошенных hh.ru руководителей компаний. Еще 25% относятся к такой перспективе скорее позитивно. При этом лишь 9% организаций рассматривает возможность перейти на этот график. Основные причины: возможное снижение зарплат сотрудников, падение производительности, а также поощрение лени и разгильдяйства персонала, снижение трудовой дисциплина.

"Абсолютное большинство "белых воротничков" могут делать свою работу за три дня в неделю, еще значительная часть - за два, - уверен президент SuperJob Алексей Захаров. - Если сотрудники работают эффективно, то можно сокращать рабочее время отдельных сотрудников или даже сокращать самих сотрудников". За последние сто лет доля тяжелого ручного труда в экономике сократилась вдвое, напомнил Захаров. Все больше процессов доверяют автоматике и роботам, что, в свою очередь, дает возможность снизить нагрузку на людей.

Переход на четыре рабочих дня в неделю требует увеличение производительности труда минимум на 20% - именно на столько сокращается рабочее время, обращает внимание Тузов. Если этого не произойдет, а зарплаты останутся на прежнем уровне, то откроется путь к инфляции трудовых доходов и в целом росту инфляции в экономике. Единственным положительным моментом в этом будет сокращение безработицы. Впрочем, в России она сейчас находится на вполне приемлемом уровне, считает директор центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон. Наоборот, многие компании заявляют о дефиците кадров, что им неким заполнить вакансии.

"На рынке труда есть значительный несостоятельный спрос: компании хотят нанять новых сотрудников за старые зарплаты, - делится Гимпельсон. - А люди готовы идти только на бОльшие деньги, но такие суммы им могут предложить далеко не все работодатели. В результате вакансии остаются незаполненными".

Появившийся при переходе на четырехдневку дополнительный выходной день многие люди захотят использовать для дополнительного заработка, полагают эксперты. Тем более что и так возможность подработать в субботу и воскресенье становится все более востребованной. По данным hh.ru, за последние три года число вакансий, предполагающих занятость в выходные, возросло с 23 тысяч до 114 тысяч штук. Такие работы приносят месячный доход в диапазоне от 30 до 60 тысяч рублей.

"Подработка по выходным дня сегодня действительно распространена, водители-курьеры работают по выходным дням, совмещая работу у нас с основной деятельностью", - приводит пример руководитель отдела подбора и адаптации персонала компании СДЭК Анна Тюляева.

Эксперимент Совкомбанка, всполошивший рынок труда, проходит в коворкинге турецкого отеля, куда сотрудники прилетают на неделю. Из-за чего возникают сомнения насколько этот опыт можно будет перенести в режим повседневной жизни. HR-специалисты компаний внимательно следят за его ходом. Если смена формата работы повысит эффективность сотрудников, то отношение к четырехдневне может моментально измениться. Ведь хорошо работающий персонал приносит компании больше прибыли, а именно получение дохода - одна из главных целей любой коммерческой компании.