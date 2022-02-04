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04.02.2022 20:30
Рубрика: Власть

Десантники совершают лыжный пробег, посвященный 80-летию Вяземской операции

Текст: Александр Степанов
Военнослужащие ВДВ совершают лыжный пробег, посвященный 80-летию проведения Вяземской воздушно-десантной операции, которая является одной из самых крупных воздушно-десантных операций, проведенных в годы Великой Отечественной войны. Как сообщил на торжественном митинге заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по военно-политической работе генерал-майор Виктор Купчишин, участники лыжного перехода уже прошли около шестисот километров, через девять городов и населенных пунктов, два из которых Города воинской славы - Волоколамск и Ржев. "На завершающем этапе лыжного перехода десантникам предстоит пройти еще триста километров по шести населённым пунктам" - отметил Купчишин.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

В Городе воинской славы Вязьме в Смоленской области участники лыжного перехода посетили мемориальный комплекс с Вечным огнем, где возложили цветы к памятнику командующему 33-й армией генерал-лейтенанту Михаилу Григорьевичу Ефремову.

Фото: Д. Шулькин / ТАСС
Яростный десант: как проходила Вяземская воздушно-десантная операция

Десантники также провели показ боевых возможностей и тактики действий подразделений ВДВ с этапом розыгрыша боевых действий.

Военнослужащие Рязанского гвардейского парашютно-десантного полка совершили марш на боевых машинах десанта. Затем десантники отработали захват полевого аэродрома условного противника. Также усиленное парашютно-десантное подразделение, в ходе совершения рейда в тылу условного противника, провело обнаружение, захват и разгром вооруженных формирований с применением стрелкового оружия и имитацией нанесения ударов приданной артиллерии.

Всего ходе мероприятий лыжного перехода личный состав пройдет более 850 км на лыжах, побывает в 16 городах. В каждом из них будут проведены акции, посвященные памяти героям Великой Отечественной войны.

Десантники пройдут на лыжах по Московской, Калужской, Смоленской и Тверской областям, где 80 лет назад шли ожесточенные бои.

Завершится военно-патриотическая акция финишем в Парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот" 11 февраля.

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