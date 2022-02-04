Десантники совершают лыжный пробег, посвященный 80-летию Вяземской операции

Военнослужащие ВДВ совершают лыжный пробег, посвященный 80-летию проведения Вяземской воздушно-десантной операции, которая является одной из самых крупных воздушно-десантных операций, проведенных в годы Великой Отечественной войны. Как сообщил на торжественном митинге заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по военно-политической работе генерал-майор Виктор Купчишин, участники лыжного перехода уже прошли около шестисот километров, через девять городов и населенных пунктов, два из которых Города воинской славы - Волоколамск и Ржев. "На завершающем этапе лыжного перехода десантникам предстоит пройти еще триста километров по шести населённым пунктам" - отметил Купчишин.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ