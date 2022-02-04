Десантники совершают лыжный пробег, посвященный 80-летию Вяземской операции

В Городе воинской славы Вязьме в Смоленской области участники лыжного перехода посетили мемориальный комплекс с Вечным огнем, где возложили цветы к памятнику командующему 33-й армией генерал-лейтенанту Михаилу Григорьевичу Ефремову.
Десантники также провели показ боевых возможностей и тактики действий подразделений ВДВ с этапом розыгрыша боевых действий.
Военнослужащие Рязанского гвардейского парашютно-десантного полка совершили марш на боевых машинах десанта. Затем десантники отработали захват полевого аэродрома условного противника. Также усиленное парашютно-десантное подразделение, в ходе совершения рейда в тылу условного противника, провело обнаружение, захват и разгром вооруженных формирований с применением стрелкового оружия и имитацией нанесения ударов приданной артиллерии.
Всего ходе мероприятий лыжного перехода личный состав пройдет более 850 км на лыжах, побывает в 16 городах. В каждом из них будут проведены акции, посвященные памяти героям Великой Отечественной войны.
Десантники пройдут на лыжах по Московской, Калужской, Смоленской и Тверской областям, где 80 лет назад шли ожесточенные бои.
Завершится военно-патриотическая акция финишем в Парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот" 11 февраля.