Диетолог рассказала, поможет ли острый перец в борьбе с COVID-19

Несмотря на то, что перец обладает согревающим эффектом, использовать его в качестве жаропонижающего во время простудного заболевания не нужно. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян. Дело в том, что острая пища раздражает слизистую верхних дыхательных путей и провоцирует кашель.

"Вещества, которые содержатся в острой пище, например, капсаицин и пиперин в перце, воздействуют на рецепторы, которые обычно активируются при очень высокой температуре. Сигнал поступает в мозг, который воспринимает острую пищу, как повышение температуры. Соответственно, усиливается кровообращение, потоотделение, может наблюдаться слезотечение из носа и глаз", - пояснила Арзуманян. Поэтому в острой фазе заболевания любая острая пища не рекомендована.

Также с осторожностью нужно есть острое при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Язву желудка прием острой пищи не вызовет, но усугубить течение уже имеющегося заболевания может.

Кроме того, ежедневное употребление 50 граммов жгучего перца приводит к снижению когнитивных способностей, сообщила диетолог, ссылаясь на исследование китайских ученых, испытавших 4,5 тысячи человек.

Вместе с тем, доктор рассказала и о пользе острых блюд. Они обладают антиоксидантным, антиканцерогенным и противовоспалительным действием, помогают держать в норме вес и давление, снижают уровень плохого холестерина. Но всему нужна мера, и уж лечиться перцем точно не стоит.

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