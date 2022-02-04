Диетолог рассказала, поможет ли острый перец в борьбе с COVID-19

Новости

Кондратюк оценил свой первый прокат на дебютной Олимпиаде 06:44
Фигурист Кондратюк в тройке лидеров после короткой программы командного турнира 06:17
Минобороны сообщило о прибытии отряда из шести кораблей РФ в порт Тартус 06:00
Британские врачи назвали неочевидные признаки дефицита витамина D 05:43
Посольство РФ напомнило о "пробирке Пауэлла" в ответ на заявления о провокациях 05:09
Мелита Вуйнович выразила надежду на скорое признание ВОЗ "Спутника V" 04:45
Врач Свифт: Риск заражения "омикроном" повышается через шесть недель 03:50
Роспотребнадзор: Чаще всего дети заражаются COVID-19 в семье от взрослых 03:45
В США непогода оставила без света более 230 тысяч человек 03:05
Минобороны: За неделю более 60 самолетов и БПЛА провели разведку у границ РФ 02:35
Вирусолог Аграновский: "Омикрон" и "дельта" в одном месте - это нехороший коктейль 02:25
Псаки: Байден в реальном времени следил за ликвидацией главаря ИГ 01:45
Маврикийский танкер сел на мель у острова Реюньон 01:29
Милош Земан призвал к сдержанности в ситуации на границе РФ и Украины 00:29
Пушков: США не готовы воевать за Украину, как бы ни накручивали атмосферу 00:23
Постпред РФ при ЕС: РФ никогда не занималась провокациями 03.02.2022
Владимир Ресин стал полным кавалером Ордена "За заслуги перед Отечеством" 03.02.2022
США начали переброску воинского контингента в Европу 03.02.2022
Песков прокомментировал заявления США о "предлоге для вторжения" РФ на Украину 03.02.2022
Володин ответил на возмущение ФРГ по поводу запрета Deutsche Welle в РФ 03.02.2022
Цена нефти Brent превысила 91 доллар за баррель впервые с октября 2014 года 03.02.2022
Гол Алипа принес "Зениту" победу в матче против "Мидтьюлланна" 03.02.2022
Захарова призвала расследовать гибель мирных граждан в Сирии 03.02.2022
ВОЗ пока не известна тяжесть заболевания при новом подвиде "омикрона" 03.02.2022
Пентагон обнародовал снимки с места операции по уничтожению главаря ИГ 03.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
04.02.2022 07:29
Рубрика: Общество

Диетолог рассказала, поможет ли острый перец в борьбе с COVID-19

Текст: Ольга Орлова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Несмотря на то, что перец обладает согревающим эффектом, использовать его в качестве жаропонижающего во время простудного заболевания не нужно. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян. Дело в том, что острая пища раздражает слизистую верхних дыхательных путей и провоцирует кашель.

Фото: iStock
Врач объяснила, чем опасны при COVID-19 чай, кофе, перец и горчица

"Вещества, которые содержатся в острой пище, например, капсаицин и пиперин в перце, воздействуют на рецепторы, которые обычно активируются при очень высокой температуре. Сигнал поступает в мозг, который воспринимает острую пищу, как повышение температуры. Соответственно, усиливается кровообращение, потоотделение, может наблюдаться слезотечение из носа и глаз", - пояснила Арзуманян. Поэтому в острой фазе заболевания любая острая пища не рекомендована.

Также с осторожностью нужно есть острое при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Язву желудка прием острой пищи не вызовет, но усугубить течение уже имеющегося заболевания может.

Кроме того, ежедневное употребление 50 граммов жгучего перца приводит к снижению когнитивных способностей, сообщила диетолог, ссылаясь на исследование китайских ученых, испытавших 4,5 тысячи человек.

Вместе с тем, доктор рассказала и о пользе острых блюд. Они обладают антиоксидантным, антиканцерогенным и противовоспалительным действием, помогают держать в норме вес и давление, снижают уровень плохого холестерина. Но всему нужна мера, и уж лечиться перцем точно не стоит.

При серьезных проблемах со здоровьем - проконсультируйтесь с врачом.

Наука Общество Здоровье Общество Наука Медицина и здоровое питание Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин с Макроном снова обсудили Украину и гарантии безопасности
Посольство РФ напомнило о "пробирке Пауэлла" в ответ на заявления о провокациях
Минобороны сообщило о прибытии отряда из шести кораблей РФ в порт Тартус
Захарова назвала смешной реакцию Немецкого союза журналистов на запрет вещания DW
Фигурист Кондратюк в тройке лидеров после короткой программы командного турнира
Сможет ли искусственный интеллект предотвратить авиакатастрофы
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов