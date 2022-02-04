Эксперт рассказал, что делать при росте ставок по ипотеке

1. Оценить свою платежеспособность и возможные риски. Выбирать объект недвижимости, платеж по ипотеке за который не будет критическим ― не выше 40 % от доходов. Важно иметь первоначальный взнос (чем он больше, тем более привлекательные условия можно получить).
2. Сравнить ипотечные предложения. Внимательно изучить условия: порядок платежей, условия досрочного погашения, требования к страхованию, к оценке объекта для одобрения.
3. Рассмотреть программы льготного ипотечного кредитования. Возможно, потребуется не слишком много усилий и времени, чтобы соответствовать условиям для получения более низкой ставки.
4. Оформлять ипотеку на максимальный срок. Уменьшить тем самым текущую финансовую нагрузку, а при снижении процентных ставок рефинансировать ипотечный кредит на более выгодных условиях.
5. Не приобретать слишком переоцененное жилье. Лучше остановить выбор на нужном районе и искать схожие по локации предложения, но по более низкой цене и без дополнительных неотложных вложений (ремонт, возможность парковки, оплата содержания и обслуживания жилья).
6. Если жилищный вопрос решен и есть средства для части оплаты, можно рассмотреть ипотеку под строящиеся объекты. Стоимость жилья после сдачи объекта сможет сбалансировать затраты и догоняющую деньги инфляцию, если его придется продать.
7. Не выбирать объект с очевидно низкой рыночной привлекательностью. Не стоит слишком сильно занижать свои требования к жилью. В сложной финансовой ситуации его сложнее будет быстро продать. Важно помнить, что долгосрочность ипотеки предполагается по умолчанию, а качество жизни, транспортная доступность, социальная инфраструктура и другие удобства помогут выплачивать ипотеку в более комфортных условиях. Кроме того, повышение ключевой ставки исторически всегда вело к постепенному снижению стоимости жилья (как было в 2015-2016 годах), поэтому есть риск купить дешевеющий товар.