Эксперт рассказал, что делать при росте ставок по ипотеке

Ушедший 2021 год был рекордным для рынка ипотечных займов. Сейчас ужесточение кредитной политики и выросшая ключевая ставка Банка России привели к подорожанию стоимости ипотечного займа. Шансы приобрести жилье по карману, безусловно, снижаются. Разогнавшуюся в связи со льготной ипотекой "первичку" уже догоняет вторичное жилье. Что делать, если покупку жилья откладывать не хочется? Об этом рассказала "Российской газете" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

1. Оценить свою платежеспособность и возможные риски. Выбирать объект недвижимости, платеж по ипотеке за который не будет критическим ― не выше 40 % от доходов. Важно иметь первоначальный взнос (чем он больше, тем более привлекательные условия можно получить).

2. Сравнить ипотечные предложения. Внимательно изучить условия: порядок платежей, условия досрочного погашения, требования к страхованию, к оценке объекта для одобрения.

3. Рассмотреть программы льготного ипотечного кредитования. Возможно, потребуется не слишком много усилий и времени, чтобы соответствовать условиям для получения более низкой ставки.

4. Оформлять ипотеку на максимальный срок. Уменьшить тем самым текущую финансовую нагрузку, а при снижении процентных ставок рефинансировать ипотечный кредит на более выгодных условиях.

5. Не приобретать слишком переоцененное жилье. Лучше остановить выбор на нужном районе и искать схожие по локации предложения, но по более низкой цене и без дополнительных неотложных вложений (ремонт, возможность парковки, оплата содержания и обслуживания жилья).

6. Если жилищный вопрос решен и есть средства для части оплаты, можно рассмотреть ипотеку под строящиеся объекты. Стоимость жилья после сдачи объекта сможет сбалансировать затраты и догоняющую деньги инфляцию, если его придется продать.

7. Не выбирать объект с очевидно низкой рыночной привлекательностью. Не стоит слишком сильно занижать свои требования к жилью. В сложной финансовой ситуации его сложнее будет быстро продать. Важно помнить, что долгосрочность ипотеки предполагается по умолчанию, а качество жизни, транспортная доступность, социальная инфраструктура и другие удобства помогут выплачивать ипотеку в более комфортных условиях. Кроме того, повышение ключевой ставки исторически всегда вело к постепенному снижению стоимости жилья (как было в 2015-2016 годах), поэтому есть риск купить дешевеющий товар.