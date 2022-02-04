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04.02.2022 07:08
Рубрика: Общество

Гастроэнтеролог рассказал о первом сигнале поражения поджелудочной

Текст: Оксана Грибанова

"Хронический панкреатит - опасное заболевание, а острый панкреатит - смертельное, поэтому важно вовремя распознать первые признаки недуга и обратиться в больницу, так как проблема ухудшается очень быстро", предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

Фото: iStock
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Как отметил врач, основной симптом панкреатита в "классическом" варианте - опоясывающая боль, имеющая свойство переходить с живота на спину. В большинстве случаев она не снимается обезболивающими.

"В жизни классику мы видим не всегда: часто боль возникает только в спине или в животе, но вообще не отдает в спину, а расположена только около пупка или немного отдает влево или вправо", - уточнил гастроэнтеролог в своем аккаунте в Instagram.

Если боль сильная, то проверять ничего не надо. В этом случае следует как можно быстрее обратиться к специалисту или вызывать скорую.

"А если история уже давнишняя, то нужно проверить поджелудочную по анализу крови и кала, и убрать ее воспаление", - отметил доктор, добавив, что следует вовремя избавиться от камней, сгустков, взвеси в желчном, избавить последний от холецистита и дискинезии, чтобы предотвратить острый панкреатит.

Врач напомнил, что для поджелудочной крайне опасно, если человек сочетает большое количество алкоголя и жирную еду. Все это усугубляет курение.

Наука Общество Здоровье

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