Гастроэнтеролог рассказал о первом сигнале поражения поджелудочной

"Хронический панкреатит - опасное заболевание, а острый панкреатит - смертельное, поэтому важно вовремя распознать первые признаки недуга и обратиться в больницу, так как проблема ухудшается очень быстро", предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

Как отметил врач, основной симптом панкреатита в "классическом" варианте - опоясывающая боль, имеющая свойство переходить с живота на спину. В большинстве случаев она не снимается обезболивающими.

"В жизни классику мы видим не всегда: часто боль возникает только в спине или в животе, но вообще не отдает в спину, а расположена только около пупка или немного отдает влево или вправо", - уточнил гастроэнтеролог в своем аккаунте в Instagram.

Если боль сильная, то проверять ничего не надо. В этом случае следует как можно быстрее обратиться к специалисту или вызывать скорую.

"А если история уже давнишняя, то нужно проверить поджелудочную по анализу крови и кала, и убрать ее воспаление", - отметил доктор, добавив, что следует вовремя избавиться от камней, сгустков, взвеси в желчном, избавить последний от холецистита и дискинезии, чтобы предотвратить острый панкреатит.

Врач напомнил, что для поджелудочной крайне опасно, если человек сочетает большое количество алкоголя и жирную еду. Все это усугубляет курение.