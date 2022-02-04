Бывший Канцлер ФРГ, председатель комитета акционеров компании "Норд Стрим АГ" (Nord Stream AG) Герхард Шредер вошел в список кандидатов в совет директоров "Газпрома". Об этом говорится в сообщении компании.

Новый совет директоров компании будет избран на общем собрании акционеров, которое пройдет в Санкт-Петербурге 30 июня. Также в повестке заседания утверждение годового отчета, вопрос о размере дивидендов за 2021 год и другие вопросы.

Кроме Шредера в список кандидатов в совет директоров вошли 10 человек. Среди них и нынешний председатель правления Алексей Миллер.

Герхард Шредер занимал пост федерального канцлера ФРГ в 1998 - 2005 годах.