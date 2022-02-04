Юрист Дахов напомнил о новых табачных штрафах с февраля

С 1 февраля вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся производства и оборота немаркированной табачной и алкогольной продукции. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказал юрист Юрий Дахов.

Теперь перевозить немаркированную табачную продукцию можно будет лишь в пределах нормы, напомнил эксперт. Это не более 200 сигарет, 50 сигар и 250 граммов табака или всех этих изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов на человека.

"Нарушение нормы влечет ответственность в виде штрафа на граждан в размере от 15 тысяч до 25 тысяч рублей "с конфискацией продукции, явившейся предметом административного правонарушения", - предупредил Дахов.

По словам юриста, штраф могут наложить и при перевозке немаркированной табачной продукции ЕАЭС.